Nach Vorbild der Schanigärten gibt es in Planegg jetzt das „Parklet“

Von: Oliver Puls

Bürgermeister Hermann Nafziger, die Mobilitätbeauftragte Martina Argyrakis (Mitte) und die TUM-Studentin Paula Giauque (r.) sowie die Mädchen und Buben aus den Klassen 1 und 4 der Grundschule Planegg haben am Mittwoch das „Parklet“ an der Bahnhofstraße in Beschlag genommen – und bepflanzt. © Puls

Planegg – Die Schanigärten, die im Zuge der Corona-Pandemie vor Restaurants und Wirtshäuser auf öffentlichen Grund entstanden sind, waren der Studentin Paula Giauque Vorbild. Sie hat im Rahmen ihrer Masterarbeiter an der Bahnhofstraße auf Höhe eines Herrenausstatters das „Parklet“ aufgebaut.

Und am Mittwoch wurde die Terrasse in Holzbauweise von Bürgermeister Hermann Nafziger, der Mobilitätsbeauftragten im Planegger Rathaus, Martina Argyrakis, sowie einer Schar von Mädchen und Buben der 1. und 4. Klassen der Grundschule Planegg in Beschlag genommen. Bevor die Runde das „Parklet“, das etwa die Größe eine Pkw-Stellplatzes hat, zu bepflanzen anfing, erläuterte Rathauschef Nafziger noch wie es zu dem Projekt kam. Als Vorbild für die Arbeit von Paula Giauque, die am Lehrstuhl für Siedlungsstruktur und Verkehrsplanung der TU München derzeit ihre Masterarbeit schreibt, dienten die sogenannten Schanigärten. Diese haben sich während der Pandemie vor Bars und der Gastronomie etabliert, die entweder ganz schließen mussten oder im Innenbereich mit hohen Beschränkungen belegt waren. Doch wem gehört der öffentliche Raum? Die Gefahr einer einseitigen Privatisierung bestand, daher müssen, so die Studentin, Städte und Gemeinden dafür sorgen, dass alle Bürgerinnen und Bürger gleichen Zugang haben. Auch diejenigen, die es sich nicht leisten können, in einem Restaurant zu essen. „Es herrschte von Anfang an Einstimmigkeit, dass wir bei dem Projekt mitmachen“, betont Nafziger. Jetzt sei man gespannt, wie die seit Mittwoch begrünte Sitzgelegenheit angenommen werde.



Stehen bleiben soll das Parklet bis in den Frühherbst hinein, im nächsten Jahr will die Gemeinde überlegen, an welchem Standort es wieder aufgestellt werden soll. Übrigens: Die komplette Konstruktion samt Bauanleitung für die Schreinerei stammt von Paula Giauque selbst.