Nach Wasserschaden wird Gräfelfinger „Spatzennest“ neu eingeweiht

Von: Petra Straub

Für den Neubau des Kindergartens ist ausschließlich Holz verwendet worden. © Foto: Lettow

Gräfelfing – Mit viel Kindergesang weiht das „Spatzennest“ an der Steinkirchner Straße in Gräfelfing nach drei Jahren Sanierung seinen neuen Gebäudetrakt ein. Wegen eines massiven Wasserschadens war ein Teilabriss und -neubau des Kindergartens nötig. Die Gemeinde und Architekt Rolf Unser wollten die Chance nutzen, ein unkonventionelles, nachhaltiges und zukunftsorientiertes Gebäude errichten, das an den Altbau angrenzt.

„Es war ein knackiges Projekt, wenn man bedenkt, dass das Haus komplett aus Holz sein sollte und wir mit Grundwasserpumpe und Photovoltaikanlage ein neues energiesparendes Konzept ausprobiert haben“, sagt Architekt Unser. Insgesamt hat sich die Gemeinde das Projekt 2,2 Millionen Euro kosten lassen.



„Wir versuchen jetzt, unseren Leitsatz noch besser umsetzen zu können“, betont Marcel Willming, der Leiter des Kindergartens. „Unser Konzept ist teiloffen und legt Wert auf die individuelle Förderung, sowie auf die freie Bewegung für die Kinder. Bei uns sollen sie mitbestimmen“, legt er nach.



Turnhalle, Kreativraum und Gemüsegarten

Alt- und Neubau sind über einen Mehrzweckraum verbunden und machen genau das möglich. Mithilfe von Magnettafeln sollen die Kinder dann ihren Standort angeben. Dabei ist die Auswahl groß, so gibt es eine Turnhalle, einen Kreativraum, einen Gemüsegarten, aber auch die Rückzugsmöglichkeit in die eigene Gruppe. Insgesamt ist in dem Haus Platz für 74 Kinder in der Krippe und im Kindergarten. (let)