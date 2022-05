Nachbarschaftshilfe „Gauting hilft“ bekommt Innovationspreis

„Gauting hilft“ wurde vom Bayerischen Sozialministerium für den Regierungsbezirk Oberbayern mit dem Innovationspreis 2022 ausgezeichnet. © BRK Starnberg

Landkreis - Unlängst zeichnete Bayerns Sozialministerin Ulrike Scharf im Kongresszentrum am Park in Augsburg Leuchtturmprojekte zur digitalen Teilhabe im Alter aus.

Die Preisverleihung bildete den Auftakt zur Aktionswoche „Zu Hause daheim“ des Bayerischen Sozialministeriums, die vom 6. bis zum 15. Mai zum vierten Mal stattfindet. Sie rückt die vielfältigen Möglichkeiten eines selbstbestimmten Wohnens und Lebens im Alter in das öffentliche Bewusstsein. Das diesjährige Motto des Innovationspreises lautet „DIGITAL AKTIV! Teilhabe im Alter durch Digitalisierung“. 2022 wurden sieben vorbildhafte Projekte mit jeweils 3.000 Euro prämiert - eines pro Regierungsbezirk. Die Preisverleihung fand im Rahmen eines Festakts statt.

Im Regierungsbezirk Oberbayern wurde die Nachbarschaftshilfe „Gauting hilft“ des Bayerischen Roten Kreuzes, Kreisverband Starnberg für das Projekt „Digitalisierung – Grundkurs für Senioren“ ausgezeichnet.

Darum geht es in dem Projekt

Lockdown und Kontaktbeschränkungen durch Corona haben soziale Kontakte für alle Menschen in erheblichem Maße reduziert – für die alte, nicht Internet-affine Generation über 60 fehlte jedoch der digitale Ersatz der analogen Kontakte und Informationen völlig. Einsamkeit und Kontaktarmut, zu Hause oder im Pflegeheim wurden dramatisch verschärft.



Zur Hilfe in dieser Situation haben 14 ehrenamtliche Helfern der Gautinger Nachbarschaftshilfe von März bis Mai 2021 einen „Digi-Grundkurs für Senioren“ konzipiert, der einen analogen Zugang zur digitalen Welt vermittelt.

Die „rote Schachtel“ als Kernstück des Kurses enthält 9 Bedienungskarten von „Mein Gerät- das Tablet“ bis zur „Sicherheit im Internet“, in denen die wichtigsten Tablet-Anwendungen (E-Mail, Skypen, Fotografieren, Googeln, Einkaufen etc.) in Kurzanleitungen erklärt werden. Auf dem Deckblatt jeder Bedienungskarte wird jede Anwendung von der lustigen (Computer-) Maus illustriert, um auf diese Weise die psychische Hemmschwelle des alten Menschen vor der unbekannten digitalen Welt möglichst niedrig zu halten. Jede Bedienungskarte und ihre Anwendung werden dem einzelnen Kursteilnehmern von einem ehrenamtlichen Helfer von Gauting hilft in Einzelsitzungen erläutert. Den Kursteilnehmern werden von Gauting hilft unentgeltlich Tablets für einen Zeitraum von mindestens einem Jahr zur Verfügung gestellt. Sämtliche technischen Voraussetzungen (Internetanschluss über WLAN oder SIM-Card, Einrichtung eines E-Mail-Accounts etc.) werden von den ehrenamtlichen Helfern bei den Senioren zu Hause installiert.

