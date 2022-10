Nachwuchstalent aus Herrsching gibt Konzerte in Paris

Malaika Wainwright aus Herrsching (r.) konzertierte zusammen mit der Geigerin Lir Vaginsky aus Berlin in Paris. Eingefädelt hatte dies der Klavierlehrer der 15-Jährigen, Paul Eigendorf. © privat

Herrsching/Paris – Der Herrschinger Verein ,,Internationaler Kulturaustausch“ ermöglichte es der 15-jährigen deutsch-malaysischen Klavierschülerin und Bundespreisträgerin bei „Jugend musiziert“ Malaika Wainwright aus Herrsching auch in diesem Jahr in Paris zu konzertieren. Und zwar durch die Vermittlung ihres Klavierlehrers Paul Eigendorf.

Die kleine Tournee führte sie in den ,,Salle Corbusier“ der „Fondation Suisse“ in der Cite Universitaire de Paris und in den Festsaal der Mairie des 1. Bezirks im Marais. Organisiert wurde dies vom Kulturamt der Stadt Paris. Malaika hatte die Gelegenheit, die beiden Konzerte zusammen mit der 13-jährigen professionellen deutsch-israelischen Geigerin Lir Vaginsky aus Berlin zu spielen. Lir schloss ihr Violinstudium an der Hochschule der Künste in Berlin ab. Es folgte ein Aufbaustudium an der Kronberg-Akademie bei Christian Tetzlaff und an der String Academy in Gstaad in der Schweiz. Ihre Konzerttätigkeit führt sie, auch mit Orchestern, in die ganze Welt.

Auch im nächsten Jahr wieder gerne gesehen

Das Kammermusikprogramm enthielt als Schwerpunkt Werke von Komponistinnen aus Deutschland und Frankreich, unter anderem von Clara Schumann, Cecile Chaminade, Louise Farrenc, dazu Kompositionen von J. S. Bach, Felix Mendelssohn und die Frühlingssonate von L. v. Beethoven. Die beiden jungen Musikerinnen sind im kommenden Jahr auf Einladung des Kulturamtes wieder gern gesehene Gäste in Paris. (kb)