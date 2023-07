FSFF: Nächste Woche startet das beliebte Kino-Open-Air auf der Seebad-Wiese

Von: Oliver Puls

An einem der schönsten Open-Air-Plätze: Matthias Helwig (3.v.r. stehend) und sein Team freuen sich auf den Kino-Sommer. © Oliver Puls

Starnberg - An einem der „schönsten Open-Air-Plätze Deutschlands“ findet wieder von 28. Juli bis 20. August das Kino-Open-Air von Breitwandkino-Betreiber Matthias Helwig statt. Auf der Wiese des Starnberger Seebads stellte er gemeinsam mit seinem Team und dem Filmproduzenten Dieter Horres das Programm vor.

Matthais Helwig weiß um die Wirkung des Ortes: „Wenn hier dann langsam die Sonne vor dieser Bergkulisse untergeht, entsteht eine ganz eigene Stimmung , ein besonderes Gefühl.“ Gemeinsam mit seinem „bewährten Open-Air-Team“ und dem Produzenten von „Adiós Buenos Aires“, Dieter Horres, stellte der Breitwandkino- Betreiber und Festivalleiter Helwig am Donnerstag das Programm vor.



Ein gewisses Wagnis

Nicht ohne zuvor noch auf die Not seiner Branche aufmerksam zu machen. Die Lichtspielhäuser, egal ob in Starnberg oder anderswo, haben sich laut Helwig immer noch nicht von der Pandemie erholt. Hinzu kämen die hohen Energie- und Stromkosten. In dieser Zeit ein Open-Air zu veranstalten, sei ein gewisses Wagnis. Und auch das Wetter könnte dem Kino-Open-Air einen Strich durch die Rechnung machen. Nichtsdestotrotz freuen sich Matthias Helwig und seine Mitstreiterinnen und Mitstreiter auf drei Wochen und zwei Tage Frischluftkino.



Absolute Vorpremiere gibt es am 4. August

Den Anfang macht am 28. Juli „Roter Himmel“ von Christian Petzold, der bei der Berlinale mit dem Silbernen Bären ausgezeichnet wurde. Ein weitere Highlight, auch ein persönliches von Matthias Helwig, ist der preisgekrönte Spielfilm „Adiós Buennos Aires“ von Regisseur German Kral und Produzent Dieter Horres. Beide stellen ihren Film persönlich am 17. August im Seebad vor. Im Vorprogramm läuft der Kurzfilm „Lake of Dreams“ des Filmemachers Axel Werner aus Wörthsee. Er wird ebenfalls persönlich anwesend sein. Eine absolute Vorpremiere gibt es am 4. August: „Rehragout-Rendezvous“, der neue (und vorläufig letzte) Eberhofer-Film wird insgesamt sechs mal während des Open-Ais gezeigt. Freilich stehen auch Klassiker wie Luc Bessons „The big Blue – Im Rausch der Tiefe“ auf dem Programm, am See bestimmt ein besonderes Erlebnis.



19.500 Besucher im vergangenen Jahr

Einlass ist immer ab kurz nach 20 Uhr, wenn also das Seebad geschlossen hat. Film-Start ist dann bei Einbruch der Dunkelheit, zu Beginn erst gegen 21.15 Uhr, in den letzten Tagen Mitte August dann etwas früher. Karten gibt‘s für 10 Euro, bei Überlänge 2 Euro mehr. Der Fünf-Filme-Pass kostet 40 Euro. Alle Infos samt Programm auch unter www.fsff.de. Übrigens: Im vergangenen Jahr zog es über 19.500 Besucherinnen und Besucher an.