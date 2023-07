Nächtlicher Großeinsatz der Wasserrettung am Starnberger See

Neben der DLRG Pöcking-Starnberg sind auch zahlreiche Wasserwachten aus der Region an der Suchaktion am Starnberger See beteiligt. (Symbolfoto) © IMAGO/Christoph Reichwein (crei)

Feldafing - Am Ufer liegen Flipflops und ein Handtuch und im Starnberger See sieht ein Passant bei starkem Regen einen Schwimmer.

Ein vermeintlich in Not geratener Schwimmer sorgte am Montagabend gegen 21.15 Uhr für einen Großeinsatz der Wasserrettungskräfte am Starnberger See. Ein Urlaubsgast sah im Bereich des Freibades Garatshausen Schuhe und Handtuch am Ufer liegen und in der Ferne einen Schwimmer im Wasser, der möglicherweise nicht mehr zurück kam.

Neun Boote und Rettungshubschrauber am Starnberger See im Einsatz

Aufgrund dieser Meldung alarmierte die Integrierte Leitstelle eine Vielzahl von Wasserrettungskräften rund um den Starnberger See. Mit insgesamt neun Booten suchten die Wasserretter einen etwa einen Kilometer breiten Bereich zwischen Garatshausen und dem Nordbad Tutzing nach dem möglichen Schwimmer ab. Aus der Luft wurde die Suche von der Besatzung eines Rettungshubschraubers mit Nachtsichtgeräten und Scheinwerfern unterstützt.

Wasserwachten Ammerland, Feldafing, Tutzing, Starnberg und Wolfratshausen im Einsatz

Nach etwa einer Stunde entschied die Einsatzleitung, die Suche abzubrechen. In dem Bereich, in dem der Mitteiler den möglichen Schwimmer gesehen hat, hatte ein Fischer am Abend seine Netze ausgebracht und mit einer Boje kenntlich gemacht. Es ist wahrscheinlich, dass der Urlauber diese Boje bei Regen in der hereinbrechenden Dunkelheit als Schwimmer ausgemacht hat. „Dennoch hat der Urlauber völlig richtig reagiert und die Rettungskette in Gang gesetzt“, so die Kreiswasserwacht Starnberg. „Bei solch einer begründeten Befürchtung rücken die Einsatzkräfte lieber einmal mehr aus als zu spät.“

Im Einsatz waren die Wasserwachten aus Ammerland, Feldafing, Starnberg, Tutzing und Wolfratshausen sowie die DLRG Pöcking-Starnberg. Die Einsatzleitung lag beim Einsatzführungsdienst der Kreiswasserwacht Starnberg, zudem waren Landrettungsdienst und Polizei vor Ort. (kb)