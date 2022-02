Narrisch gut: Faschingskrapfen aus dem Landkreis Starnberg gegen den Pandemie-Blues

Schatzilein, was für ein leckerer Krapfen. Bis heute kann Barbara Sickinger aus Lochham der Verführung ihres Mannes nicht widerstehen. © privat

Landkreis – Mal mit glänzendem Guss, mal mit Puderzucker bestäubt. Mit Mango-Chili-Füllung oder Marillenmarmelade. Faschingskrapfen gibt es mittlerweile in unzähligen Variationen. Die Bäcker und Konditoren im Landkreis Starnberg haben sich trendige Sorten ausgedacht, um den Corona-Blues zu vertreiben.

Eines ist allen Produkten aus heimischen Handwerksbetrieben gemein: Beim Reinbeißen versetzt es den Liebhaber des fluffigen Hefegebäcks in absolute Hochstimmung. Jedes Ei wird von Hand aufgeschlagen, jeder Krapfen in hundertprozentigem Butterfett herausgebacken, erklärt Peter Sickinger sen. von der gleichnamingen Bäckerei-Konditorei in Lochham. Dort gibt es neben den vielen Krapfen mit klassischen Marmeladenfüllungen auch viele andere Varianten – mit cremiger Nougatcreme, Passionsfrucht und Schokolade oder solche, die mit Zwetschgenmuss gefüllt und Mohn verziert werden.

Peter Sickinger sen. verrät seine Lieblingssorte

„Mein Favorit ist der Mango-Chili-Krapfen“, verrät er seine scharf-fruchtig-süße Lieblingssorte und freut sich auch darüber, dass die neue Variation mit italienischem Frangelico-Haselnusslikor so gut bei den Kunden ankommt.



Der bayerische Krapfen auf italienische Art

Wie er auf die Idee kommt, diese Sorte anzubieten? Ganz einfach: „In unserer Konditorei arbeiten viele Italiener“, sagt er, das habe ihn inspiriert, auch einmal etwas nach deren Gusto zu kreieren. Wer den Gaumen mit regionalen Rezepturen kitzeln möchte, wird zudem mit kreativen Gebäckvarianten verwöhnt. Für den liegen frische bayerische Zwetschgenpavesen in der Theke bereit – zwei in Ei-Sahne-Milch gebadete und dick mit Zwetschgenmus gefüllte Toastbrotscheiben, die mit Pfannkuchenteig bestrichen in Butterschmalz ausgebacken werden.



Beim Ball der Würmesia hat‘s bei den Sickingers gefunkt

„Man kann sich mehr aufs Essen als aufs Tanzen konzentrieren“, sagt Peter Sickinger amüsiert zum diesjährigen Fasching und spielt damit auf die pandemische Lage mit den Kontaktbeschränkungen an. Gerade in dieser Zeit auf den süßen Glücksmoment zu verzichten ist für ihn deshalb keine Option. Apropos Glücksmoment: Peter Sickinger hat seine Frau Barbara vor 39 Jahren bei einem Ball der Faschingsgesellschaft Würmesia kennengelernt.

21 Krapfen-Sorten kreiert Bäckermeister Lidl aus Berg

Auf 21 verschiedene Krapfensorten bringt es die Bäckerei-Konditorei Lidl in Berg. Allein beim Aufzählen der diversen Füllungen läuft einem das Wasser im Mund zusammen. Baileys, Champagner und Nutella spritzen die acht Konditoren seines Betriebs ins Gebäck, füllen es mit Erdbeersahne, Eierlikör und allen erdenklichen Marmeladensorten. Zweieinhalb Stunden dauert es, bis ein Krapfen fertig ist. Ist der Hefeteig geknetet, muss er erst einmal ruhen, um das Aroma zu entwickeln, bevor er zum Ausbacken ins Siedefett getaucht wird.



Marmelade oder Likör? Welche Füllung schmeckt am besten? Bei Anton Lidl aus Berg bleiben keine Wünsche offen. © privat

Sechs Geräte stehen anschließend zum Befüllen bereit. „Die Krapfen sind ein gutes Geschäft“, sagt Anton Lidl sen. und zieht den Vergleich mit dem Verkaufsschlager Zwetschgendatschi im Spätsommer. Am meisten Krapfen gehen in der Faschingswoche über die Ladentheke, da bestellen auch viele Firmen, Hotels und Pflegeeinrichtungen vor. Doch mit seinen vier Fettpfannen, in die 240 Krapfen gleichzeitig passen, ist er gut gerüstet.



Heimat schmecken mit den Faschingskrapfen aus Berg

Lidl weiß, dass es seine Kunden schätzen, dass er nach Möglichkeit regionale und hochwertige Zutaten verwendet. Das Mehl stammt beispielsweise aus kontrolliertem Anbau eines Gilchinger Landwirts. „Da wird nur so viel gedüngt, wie es sein muss“, versichert er, der wie auch seine Frau aus einem landwirtschaftlichen Betrieb stammt.



Was in diesem Jahr vom Fasching bleibt, sind die Krapfen

„Die Krapfen sind das Einzige, was vom Fasching übriggeblieben ist.“ Christoph Benedikter von der gleichnamigen Bäckerei in Andechs ist etwas genervt von der aktuellen Situation mit der Pandemie und schwelgt deshalb gerne in schönen Erinnerungen von rauschenden Faschingsbällen, um seine Stimmung aufzuhellen. Auch in seinem Laden gehen die Krapfen gerade weg wie warme Semmeln.



In Andechs gibt es Krapfen, Auszogne, Strauben und Pavesen

Wie seine Mitbewerber ist er bemüht, das Faschingsgebäck so zuzubereiten, dass es möglichst bekömmlich ist. Die Faktoren Temperatur, Konsistenz und Zeit spielen dabei eine entscheidende Rolle, erklärt er. Natürlich gibt auch in seinem Betrieb die gängigen Sorten, dazu Auszogene, Apfelkrapfen, Strauben und Pavesen in Bierteig.



Krapfen aus der kleinsten Bäckerei im Landkreis Starnberg

Toni Schwarzmaier von „Tonis Backstube“ aus Starnberg hat in der Krapfenzeit ebenfalls alle Hände voll zu tun. Das liegt auch daran, dass er Probleme hat zusätzliches Personal zu finden. Trotzdem ist er stolz auf seine „kleinste Bäckerei im Landkreis“, in der er in dritter Generation die Kunden mit qualitativ hochwertigem Gebäck verwöhnt, wie er sagt – und an Fasching auch mit den klassischen Krapfen-Variationen.