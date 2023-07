Naturschutz ausgesperrt

Von: Oliver Puls

Krailling – Der Bereich des ehemaligen Kraillinger Pionierübungsplatzes sowie des Tanklager-Areals und Teile des benachbarten Kreuzlinger Forstes gilt als einmaliger Naturraum, in dem sich in den vergangenen Jahrzehnten selten gewordene Tiere niedergelassen haben und sich die heimische Pflanzenkulisse gut erholen konnte.

Bereits vor zwei Jahren hat daher der Kreisausschuss empfohlen, sich mit diesen naturschutzfachlich besonders wertvollen Trockenlebensräumen beim BayernNetzNatur-Projekt zu bewerben und die Flächen kartieren zu lassen. Vom Bayerischen Naturschutzfond und dem Bezirk Oberbayern wurde eine Förderung bewilligt. Nach den Osterferien sollte es ein erstes Treffen auf dem Gelände des Tanklagers geben – doch die Tore zum Gelände der G1 Krailling Real Estate GmbH blieben verschlossen. Daran konnten auch Gespräche zwischen der Betreiberin Dr. Katerina Radostová, Landrat Stefan Frey und Kraillings Bürgermeister Rudolph haux nichts ändern. Hintergrund ist ein Streit mit der Kreisbehörde. Es geht um fehlende Genehmigungen und viel Geld.



Bei Beschlussfassung vor zwei Jahren haben Eigentümer und Betreiber den Zutritt noch erlaubt. Jetzt also nicht mehr. Und so mussten die Mitglieder des Kreisausschusses und des Kreisumweltausschusses das Projekt aufgeben. Das wollten zwar die Grünen unbedingt vermeiden – Adrienne Akontz betonte, „wir dürfen uns das nicht vom Eigentümer diktieren lassen“ – und drängten auf eine Verschiebung der Beschlussfassung. Doch sowohl die Untere Naturschutzbehörde wie auch Landrat Stefan Frey verwiesen darauf, dass das Projekt mit den verbleibenden 30 Prozent an zugänglicher Fläche nicht durchführbar sei. Gegen die Stimmen von ÖDP und Grüne musste da Projekt abgeblasen werden.