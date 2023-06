Nepalhilfe Starnberg feiert mit einem Kinoabend Jubiläum

Tashi Tenzing vor der Schule in Chilaune. Er kommt zum Jubiläum der Nepalhilfe Starnberg nach Deutschland. © Nicolai Baehr

Starnberg – Der Verein Nepalhilfe Starnberg wurde 1998 von dem Kabarettisten André Hartmann gegründet und feiert nun 25-jähriges Jubiläum. Am 14. Juni wird zu einem Kinoabend eingeladen.

Mit Hilfe des Vereins hat André Hartmann eine Schule in Kathmandu errichtet, um Kinder aus weniger bemittelten Familien eine Ausbildung zu ermöglichen. Der Betrieb der Schule (Miete, Gehälter der Lehrer und Unterrichtsmaterial) wird durch die Mitgliedsbeiträge und Spenden gesichert.

Nepalhilfe Starnberg ermöglicht den Bau einer Schule in einem abgelegenen Dorf

Seit dem schweren Erdbeben 2015 unterstützt der Verein zusätzlich die örtliche Hilfsorganisation Nepal Green Tara Foundation (NGTF), die von Tashi Tenzing, Enkel des Erstbesteigers des Mount Everest, Tenzing Norgay, gegründet wurde. Die NGTF war 2015 in der Lage, schnell und unbürokratisch Hilfe für die Erdbebenopfer zu organisieren. Die Nepalhilfe hat dabei den Neubau einer durch das Erdbeben zerstörten Schule in einem abgelegenen Dorf ermöglicht und leistet weiter Nothilfe in individuellen Fällen.

Tashi Tenzing kommt zum Jubiläum der Nepalhilfe nach Starnberg

Tashi Tenzing kommt mit seiner Frau Bandi Nima Sherpa zum 70-jährigen Jubiläum der Erstbesteigung am Mittwoch, 14. Juni, nach Starnberg und wird im Breitwand Kino über die Lage in Nepal berichten. Nicolai Baehr wird an dem Abend den Dokumentarfilm „Nach Regen kommt Sonne“ zeigen, den er 2016 bei einem Besuch in Nepal anlässlich der Eröffnung der wiederaufgebauten Schule gemacht hat, und der „einen großartigen Eindruck über die von der Nepalhilfe unterstützten Hilfsprojekte vermittelt“, so Hartmann.



Die Veranstaltung wird durch den Rotary Club Starnberg und den Lions Club Starnberg unterstützt. Beginn ist um 19.30 Uhr. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten. (kb)