Neu: Monatliche Spaziergänge „Walk and Talk“ in Starnberg

Gemeinsam mit anderen eine Runde in der Natur drehen und dabei über Gott und die Welt reden. Das ermöglicht ab 12. Mai ein monatlicher Spaziergang in Starnberg. (Symbolfoto) © Arnulf Hettrich/Imago

Starnberg - Im Mai startet in Starnberg ein neues Angebot für alle, die gerne spazieren gehen und dies am liebsten in netter Gesellschaft tun. „Walk and Talk“, „gehen und reden“, lautet dabei das Motto.

Jeder kann mitmachen und ist willkommen. Es gibt viele gute Gründe für einen gemeinsamen Spaziergang. Bewegung tut gut, ist gesund und macht gute Laune. Dabei braucht es keine teure Ausrüstung, denn bequeme Schuhe sind ausreichend. Spazierengehen ist die einfachste Art, sich zu bewegen, man muss nicht sportlich dafür sein. In der Gruppe macht es mehr Spaß, man lernt neue Menschen kennen und kommt ins Gespräch.

Pausen und auch eine gemeinsame Einkehr ist möglich

Walk and Talk findet regelmäßig einmal im Monat und bei jedem Wetter statt. Getreu dem Motto: Es gibt kein schlechtes Wetter, nur die falsche Kleidung. Die Spaziergänge dauern etwa zwei Stunden. Je nach Lust und Laune gibt es Pausen, und auch eine Einkehr ist möglich.

Los geht‘s in Starnberg am Freitag, 12. Mai

Der erste Spaziergang startet am Freitag, 12. Mai, 14 Uhr. Treffpunkt ist am Dampfersteg beim Bahnhof See in Starnberg. Die Initiatorinnen Beate Hayit (Offene Behindertenarbeit des BRK Starnberg) und Petra Veronika Seidl (Offene Behindertenarbeit Caritasverband Starnberg) freuen sich auf viele Spaziergängerinnen und Spaziergänger. Nähere Information und Anmeldung unter Telefon 0152/579676-44 (OBA BRK) oder 08151/913713 (OBA Caritasverband). (kb)