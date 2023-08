Neue Elsbeerbäume in Starnberg trotzen der Trockenheit

Naturverjüngung in Starnberg: Am Söckinger Friedhof werden 19 Elsbeerbäume gepflanzt. Unser Bild zeigt die Projektbeteiligten vom AELF (v.l.) Lara Rösel, Sebastian Winter und Gero Brehm (r.) mit Dorothea Burger von der Stadtverwaltung und Albert Thurl vom Betriebshof Starnberg.

Pflanzaktion am Friedhof in Söcking

Von Petra Straub schließen

Starnberg-Söcking - 19 hitzebeständige Elsbeerbäume am Friedhof in Söcking, 160 im gesamten Stadtgebiet von Starnberg. Die Kommune plant bei der Bepflanzung in die Zukunft.

Viele Baumarten kommen mit Hitze und Trockenheit nicht zurecht. Es müssen robuste Arten her, um den Waldbestand für die Zukunft zu sichern. In Starnberg verfolgt man dieses Ziel seit Kurzem auch mit dem Projekt „Zukunftswald“ des Amtes für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Fürstenfeldbruck (AELF). Am Söckinger Friedhof präsentiert die Stadt Starnberg dieser Tage 19 gepflanzte Elsbeerbäume.

Die drei Meter hohen Bäumchen rahmen das nördlich an den Söckinger Friedhof grenzende Gelände ein. Etwa drei Jahre alt sind die Jungpflanzen, die künftig im erweiterten Friedhof die Möglichkeit bieten sollen, darunter Baumurnengräber anzulegen. Im Zentrum der im Zehn-Meter-Abstand gepflanzten Elsbeeren soll eine Urnenwand platziert werden. Doch nicht die Nutzung als Baumgräber, sondern vielmehr die Bedeutung fürs Klima gab Ausschlag dafür, dass die Bäume an dieser Stelle Wurzeln schlagen dürfen. Denn die dieses und vergangenes Jahr in die Erde gebrachten Bäumchen kommen erfahrungsgemäß mit wenig Wasser aus und sind deshalb dem Klimawandel gewachsen.

Der Samen der Elsbeerbäume stammt von Altbeständen vom westlichen Landkreis Starnberg

Das zeigen 100 bis 150 Jahre alte Bestände, die beispielsweise im westlichen Landkreis bei Herrsching, Inning und Weßling zu finden sind. Rund 1.000 Stück sind es zwischen Sixenried (Gemeinde Penzing im Landkreis Landsberg) und Isar. In der weiteren Umgebung kommen sie erst wieder bei Kehlheim vor. Im Rahmen einer Diplomarbeit wurden vor 15 Jahren 100 Bäume in der Region ausgemacht. Eine Untersuchung im Amt für Waldgenetik bestätigte dieser heimischen Art im Jahr 2015 eine „markant andere Genetik als andere Elsbeeren“, so Gero Brehm, Abteilungsleiter Forst am AELF Fürstenfeldbruck, bei der Präsentation des Projekts in Söcking. Um die DNA dieser robusten, jedoch aussterbenden Art zu sichern, wurden und werden dem Baumbestand Samen entnommen, daraus Pflanzen gezogen und im Landkreis Starnberg und darüber hinaus im Rahmen des Projekts Zukunftswald gepflanzt.

Schon 4.500 Elsbeerbäume im Fünf-Seen-Land gepflanzt

Die größte Aufforstungsfläche im Rahmen des Programms „Zukunftswald“ in Starnberg mit 70 Elsbeerbäumen entstand bislang in Petersbrunn am städtischen Schwallgrundstück an der Würm – dort wurden jüngere Bäumchen gepflanzt, die heute etwa kniehoch sind. Weitere Elsbeer-Kulturen findet man am Fritz-Gartz-Weg, einer Ausgleichsfläche gegenüber einem Spielplatz, und drei weitere am Rand des Gemeindewaldes im Ortsteil Wangen, wo nach Baumfällungen Nachpflanzungen durchgeführt wurden. Im gesamten Fünf-Seen-Land gibt es bislang 244 Aufforstungsflächen mit etwa 4.500 Exemplaren der heimischen Elsbeere – vom westlichen Ammersee bis nach Münsing.

Die Elsbeere ist ein Multitalent mit hoher Überlebenschance

„Wenn die Fichte nicht mehr wächst, muss ich umdenken“, so Brehm. Im Wald sei sie auch in Zukunft vorhanden, werde jedoch von anderen Baumarten wie etwa der Buche, Tanne, Vogelkirsche (...) ergänzt. Außerhalb des Waldes sei die Elsbeere ein „Multitalent, das den Klimawandel gut übersteht“. Die etwa ein Zentimeter großen Früchte, die aussehen „wie kleine Kiwis“, seien auch zum Essen und für die Herstellung von Spirituosen geeignet. In der Region stelle die Pflanze an sonnigen Plätzen eine Ergänzung zu den Baumarten im Wald dar. Als Solitärpflanze habe sie nicht nur auf dem sonnigen Platz am Friedhof Söcking eine „hundertprozentige Überlebenschange“.

Aktuell werden die Kerne der Früchte am Altbestand von einer Baumschule in Schrobenhausen entnommen, die Saat nach Laufen im Berchtesgadener Land gebracht und die Pflanzen in Hamburg gezogen. Ziel sei es, dass sich die Elsbeere in Zukunft alleine vermehre.

In Starnberg soll es weitere Elsbeer-Pflanzungen geben

Dorothea Burger, Sachgebietsleiterin Grünplanung bei der Stadt Starnberg, weist darauf hin, dass die Elsbeere im Petersbrunner Auwald an Stelle einer nicht heimischen Fichtenkultur angesiedelt worden sei und dass die Stadt seit vielen Jahren darauf achte, Grün auch für die folgenden Generationen zu schaffen. Im Stadtbereich würden bereits unterirdische Wasserspeicher für Pflanzen angelegt. Albert Thurl vom Betriebshof in Starnberg ist gespannt, wie sich die Pflanzungen entwickeln. Das werde nun beobachtet. Seien geeignetes Pflanzgut und geeignete Flächen vorhanden, „geht‘s weiter“. Auch Burger bestätigt, im Stadtgebiet weitere Elsbeer-Pflanzungen zu planen, etwa wenn Ausgleichsflächen oder von Unwetter betroffene Flächen neu bepflanzt werden müssen.