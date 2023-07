Großes Integrationspotenzial - auch bei der Feuerwehr

Neue Fahrzeuge und viel Lob für die Feuerwehren in Herrsching und Breitbrunn

Von: Petra Straub

Drei Feuerwehrfahrzeuge werden in Herrsching gesegnet. Unser Bild zeigt (v.l.) Florian Kleber, Pfarrerin Susanne Parche, Michael Polednik, Bürgermeister Christian Schiller, Stefan Feigl, Dekan Simon Rapp sowie Daniel Pleyer und Peter Saur. © Andrea Jaksch

Herrsching-Breitbrunn - Rund um die Uhr stellen Feuerwehrleute ihre Dienste ehrenamtlich zur Verfügung. In Herrsching und Breitbrunn seit nun 150 Jahren. Das Jubiläum wurde am Wochenende groß gefeiert – mit festlichen, spannenden und emotionalen Momenten.

Die Feuerwehrhalle in Herrsching ist voll beim Festabend am Samstag mit 240 geladenen Gästen. Beim Festumzug am Sonntag in Breitbrunn säumen die Bürgerinnen und Bürger den Weg und winken den Feuerwehrleuten und Mitgliedern der Ortsvereine begeistert zu. Die intensive Vorbereitung der Jubiläumsfeierlichkeiten hat sich mehr als gelohnt! Denn durch die zahlreichen Begegnungen, wertschätzenden Grußworte und Vorführungen wurde der Stellenwert der Feuerwehren vor Ort einmal mehr in den Fokus der Öffentlichkeit gerückt. Nicht zuletzt bei der Suche nach Lösungen im Falle einer Katastrophe brachten sich die Feuerwehren intensiv ein.

Es gibt viel Lob für den Einsatz der Feuerwehren in Herrsching und Breitbrunn

Dafür wurde den Einsatzkräften beim Festabend viel Lob gezollt, unter anderem seitens von Bürgermeister Christian Schiller und Landrat Stefan Frey. Dass man es ernst meint mit der Unterstützung und etwa in eine zeitgemäße Ausrüstung investiert, das zeigte dann auch die Segnung von insgesamt drei Fahrzeugen beim Festgottesdienst am Sonntag in Breitbrunn.

Neue Einsatzfahrzeuge der Feuerwehren werden in Breitbrunn gesegnet

Darunter ist der sehr kurzfristig gelieferte Versorgungs-Lkw MAN TGM 13.320 4x4. Das Allrad-Fahrzeug fasst bis zu neun Container mit Ausrüstung und Gerätschaften, die am Einsatzort vom Fahrzeug abgerollt werden können. Gesegnet wurden zudem das 2021 in Betrieb genommene Allrad-Mehrzweckfahrzeug MB-Sprinter 419 CDI 4x4 und ein Feuerwehranhänger, die ebenfalls schon im Einsatz ist. Der Anhänger ist (etwa für den Fall eines Blackouts oder Hochwasser) mit Sandsäcken und einem Notstromgenerator ausgestattet. Das Mehrzweckfahrzeug dient in erster Linie dem First-Responder-Dienst beim Einsatz. Eigentlich hätte zeitgleich ein Katastrophenschutzboot für die Feuerwehr Herrsching gesegnet und in Betrieb gestellt werden sollen. Leider funktionierte die Lieferung jedoch nicht rechtzeitig zum Fest.



Festumzug in Breitbrunn Die Straße ist noch nass, die teilnehmenden Feuerwehrleute und Vereinsmitglieder aus dem Gemeindegebiet Herrsching bleiben jedoch von Schauern verschont. © Andrea Jaksch

Das trübte die Feierlaune der Feuerwehrleute jedoch nicht. Sie feierten ihre langgedienten Einsatzkräfte. Darunter Thomas Bader, der nach dem Festumzug auf dem Festgelände der Feuerwehr Breitbrunn von Vereinsvorstand Stefan Feigl für die langjährige Vorstandsarbeit geehrt und zum Ehrenvorstand ernannt wurde.



Großes Integrationspotenzial - auch bei der Feuerwehr

Landrat Stefan Frey betonte bei dem Fest das große Integrationspotenzial der Vereine und hob das Miteinander in der Vereinsarbeit hervor. Bürgermeister Christian Schiller nutzte die Gelegenheit, um die Gäste in die Vergangenheit zu entführen und auf die Weltereignisse und örtlichen Fortschritte seit der Feuerwehrgründung im Jahre 1873 zu blicken, als Herrsching noch ein Dorf war und 360 Einwohner zählte. Heute mit 11.400 Bürgerinnen und Bürgern und einem umfassenden Leistungsspektrum der Ortsfeuerwehren rief er dazu auf, einen ehrenamtlichen Beitrag für die Gesellschaft zu leisten. Feuerwehrarbeit sei keine Selbstverständlichkeit – einst sei jeder Fünfte dabei gewesen, heute nur noch einer von 200 Bürgern.

Showeinlage: Die Gäste aus der der italienischen Partnergemeinde Ravina zeigen beim Feuerwehrjubiläum in Herrsching ihre Künste als Artisten. © Andrea Jaksch

Auf „Hilfsbereitschaft untereinander“ setzen auch die Kommandanten Stefan Feigl und Daniel Pleyer. 13 Kommandanten in Herrsching und 14 in Breitbrunn hat es bislang gegeben, erinnern sie in ihrer gemeinsamen Rede. Anfangs habe man mit Ledereimer und Pickelhaube gearbeitet, nun kämen hoch qualifizierte Kräfte und modernes Gerät zum Einsatz.

Es gibt eine neue Feuerwehr-Chronik in Herrsching

Wer sich für die neue Herrschinger Feuerwehr-Chronik interessiert, die zum 150-jährigen Bestehen erarbeitet wurde, kann sie für 25 Euro im Rathaus erwerben.