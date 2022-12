Neue Führungskräfte der Schnelleinsatzgruppen der Kreiswasserwacht Starnberg lösen kniffelige Aufgaben

Die jeweils zwei Teilnehmer aus den Wasserwachten Herrsching (rechts) und Starnberg (links) beraten über Möglichkeiten zum einsatztaktischen Vorgehen. © Kreiswasserwacht Starnberg

Starnberg - Die Schnelleinsatzgruppen (SEG) der Kreiswasserwacht Starnberg können ab sofort auf weitere Führungskräfte zurückgreifen. Vier Mitglieder der Wasserwacht-Ortsgruppen Herrsching und Starnberg dürfen nach einem Lehrgang als „SEG-Führer“ tätig werden und im Einsatzfall an der Spitze einer Schnelleinsatzgruppe stehen.

Die ersten theoretischen, aber auch rechtlichen Grundlagen ihrer zukünftigen Aufgabe wurden den Teilnehmern in mehreren abendlichen Onlinesitzungen vermittelt. Abschließend folgte ein Wochenende, an dem die Teilnehmer in Präsenz zusammenkamen. An diesen beiden Präsenztagen am vergangenen Wochenende brachten die Ausbilder der Wasserwacht Oberbayern den zukünftigen Führungskräften weitere Aspekte näher, die beim Führen einer Schnelleinsatzgruppe zu beachten sind.

Damit die Abläufe um die rein fiktiven Szenarien etwas realistischer gestaltet werden können, werden wirklichkeitsgetreue Erkennbarkeitswesten genutzt, die auch in Echteinsätzen getragen werden. © Kreiswasserwacht Starnberg

So darf nicht vernachlässigt werden, dass der SEG-Führer unter anderem auch Verantwortung für die Sicherheit seiner Einsatzgruppe trägt. Zudem ist es für die meisten Teilnehmer neu, dass sie in dieser Funktion auch in bestimmten Situationen möglicherweise mit anderen Organisationen, wie Landrettungsdienst, Feuerwehr und Polizei zusammenarbeiten und sich dementsprechend abstimmen müssen.

Einsatz in Theorie und Praxis

Der theoretischen Prüfung folgte ein so genanntes Führungssimulationstraining. Hier konnten die Teilnehmer unter den strengen Blicken der Ausbilder ihr taktisches Verständnis im Einsatzfall beweisen. Dazu erhielten sie Einsatzmeldungen mit dem Wortlaut echter Alarmierungen. Den anschließenden Einsatz arbeiteten sie eigenständig ab, wobei die Ausbilder auch die eine oder andere Unwägbarkeit mit einbauten.

Alle Lehrgangsteilnehmer aus dem Landkreis Starnberg haben bestanden

Auch dies meisterten alle Anwärter souverän, so dass sie am Ende des Lehrgangs die Urkunden ihrer erfolgreichen Lehrgangsteilnahme in Empfang nehmen konnten. Neben den Mitgliedern der Kreiswasserwacht Starnberg kamen die Teilnehmer aus Wolfratshausen, Traunstein, Rosenheim, Miesbach, Garmisch-Partenkirchen und Dachau.

Jede der Ortsgruppen der Kreiswasserwacht Starnberg unterhält eine so genannte stationäre Schnelleinsatzgruppe (SEG). Deren Mitglieder rücken bei einer Alarmierung von ihrer jeweiligen Wasserrettungsstation aus, auch wenn diese außerhalb der festgelegten Wachzeiten nicht besetzt ist. Ergänzend hierzu betreibt die Kreiswasserwacht Starnberg drei mobile Schnelleinsatzgruppen an den Standorten Seefeld, Starnberg und Tutzing. Diese werden dann zum Beispiel bei Vorfällen an solche Gewässern alarmiert, an denen keine Wasserrettungsstation besteht oder zur Unterstützung der Einsatzkräfte bei größeren Einsätzen an anderen Seen. (kb)