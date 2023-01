Neue Infos über Flüchtlingszahlen im Landkreis Starnberg

Grüne stellen nach „Bild“-Bericht kritische Fragen an Landrat Stefan Frey

Von Petra Straub

Landkreis – Wie viele Geflüchtete leben aktuell im Landkreis Starnberg? Wo sind sie untergebracht und gibt es noch freie Kapazitäten? Diese Fragen beantwortet Landrat Stefan Frey auf Anfrage der Kreistagsfraktion Bündnis 90/Die Grünen in Folge seiner kürzlich getätigten Äußerungen in der „Bild“.

Laut Frey sind aktuell (Stand 9. Januar) im Landkreis Starnberg 11,3 Prozent mehr Flüchtlinge untergebracht als bayernweit gefordert. In der Zahl enthalten sind sowohl Asylantragsteller als auch Geflüchtete aus der Ukraine. 6, 94 Prozent über dem Soll ist man ohne die Geflüchteten aus der Ukraine, 14,43 Prozent darüber bei den Zuwanderern aus der Ukraine. Anders als Starnberg erhalten andere Landkreise bereits seit Herbst 2022 wieder Zuweisungen von Geflüchteten über die Bezirksregierung und belegen derzeit wieder Turnhallen. Die bislang letzte Zuweisung an den Landkreis Starnberg habe im Oktober vergangenen Jahres stattgefunden. 50 Personen mussten dabei untergebracht werden, so der Landrat.

Landkreis Starnberg muss helfen, stark steigende Flüchtlingszahlen zu bewältigen

Die Aufnahmequote betrage nach der DVAsyl bezogen auf Oberbayern (mit insgesamt 35,6 Prozent) 2,90 Prozent und bezogen auf Bayern 1,03 Prozent. Um die laut Frey „stark steigenden Flüchtlingszahlen“ bewältigen zu können, will der Landkreis Container aufstellen. „Wir planen zur Wahrung des sozialen Friedens keine Turnhallen zu belegen. Das wäre auch keine vernünftige Unterbringung von Menschen, die lange bei uns leben. Wir planen deshalb mit Hochdruck und dringlich den Bau weiterer Containeranlagen, um die stark steigenden Flüchtlingszahlen bewältigen zu können“, erklärt der Landrat. Dazu seien die Gemeinden im Landkreis um die Meldung von geeigneten Liegenschaften gebeten worden.

2022 stellten wesentlich mehr Menschen einen Asylantrag in Deutschland als im Jahr davor, führt Frey aus. Laut Bundesamt für Migration und Flüchtlinge hat Deutschland 2022 mehr als eine Million Menschen aus der Ukraine (1.044.000) aufgenommen. „Diese Menschen müssen keinen Asylantrag stellen“, so Frey. Anders als bei den ukrainischen Flüchtlingen sei das im vergangenen Jahr bei 244.132 Menschen gewesen, die einen Asylantrag in Deutschland stellten. 2021 waren es 190.816, das bedeute einen Anstieg von rund 28 Prozent. 2022 kamen 1.288.132 Geflüchtete nach Deutschland. Zum Vergleich: 2015/16 stellten laut Bundesamt für Migration und Flüchtlinge 1.199.019 Millionen Menschen einen Asylantrag in Deutschland.



Es gibt insgesamt 80 Unterkünfte im Landkreis

Der Landkreis betreibt insgesamt 80 Unterkünfte für Geflüchtete aus der Ukraine und Asylbewerber, so Frey. 131 Plätze seien noch frei. „Jedoch fallen in den nächsten Monaten vorhandene Kapazitäten wieder weg“, schildert der Landrat die Situation. Neben vielen Wohnungen und Einfamilienhäusern wie etwa 78 Plätze im Hotel Alte Linde (zum 1. April), 50 Plätze in der AOA (zum 31. Mai), 56 Plätze im Beringerheim (zum 31. März) und 54 Plätze in der Villa K (zum 31. März). „Infolge dieser ständigen Bewegung sind weitere Kapazitäten unumgänglich“, so der Landrat. Seit Anfang 2022 sind über 2.400 Geflüchtete aus der Ukraine im Landkreis Starnberg angekommen. Einige sind wieder umgezogen. Aktuell sind 1.562 Personen in privaten Wohnungen untergekommen.



In diesen Gemeinden des Landkreises Starnberg sind Flüchtlinge untergebracht

Die Anzahl aller staatlich untergebrachten Flüchtlinge im Landkreis beläuft sich auf rund 3.300. Stand Oktober sind sie in folgenden Gemeinden untergebracht: Andechs (121 Asyl ohne Ukraine/30 Ukraine Flüchtlinge, Berg (111/122), Feldafing (58/49), Gauting (366/323), Gilching (266/230), Herrsching (303/157), Inning (123/50), Krailling (149/85), Pöcking (142/158), Seefeld (178/90), Starnberg (341/298), Tutzing (133/199), Weßling (150/79), Wörthsee (26/115). Alle Geflüchteten zusammen ergeben im Landkreis Starnberg einen Wert von 2467/1985.



Die Ausländerbehörde im Landratsamt Starnberg ist stark belastet

Durch den Flüchtlingszustrom aus der Ukraine und die Flüchtlingsbewegungen aus anderen Ländern steigt der Arbeitsaufwand der Ausländerbehörde. „Sie ist sehr stark belastet“, sagt Frey. Auch die Zuwanderung von Fachkräften und Familienangehörigen, häufige Gesetzesänderungen beziehungsweise -anpassungen, die umfangreiche und individuelle Sachbearbeitung, neue und geänderte Fachverfahren seitens des Bundes und die dafür erforderlichen intensiven Vorarbeiten (Datenbestandsabgleich, Schulungen) forderten die Mitarbeitenden täglich sehr stark. Dies führe zu langen Bearbeitungszeiten. Nachwuchskräfte würden zwar Unterstützung leisten, die Regelungen im Ausländerrecht seien jedoch „sehr komplex“. Deshalb würden Mitarbeitende in allen Fachgebieten in innerorganisatorischen Maßnahmen geschult, um sich gegenseitig besser vertreten zu können. Komplexe rechtliche, strittige und problematische Fragestellungen würden unter Einbindung des Landrats gelöst. Auch Ehrenamtliche leisten wertvolle Unterstützung zur Bewältigung des Lebens der Geflüchteten im Alltag, so Frey.



Geflüchtete Menschen innerhalb der EU besser verteilen

„Von Seiten der Bundesregierung erwarten wir, dass EU-weit die geflüchteten Menschen besser verteilt werden“, das entspreche auch der Forderung der bayerischen Landräte gegenüber der EU-Kommission. „Darüber hinaus erwarten wir von der Bundesregierung, dass diese ihrerseits Liegenschaften zur Unterbringung geflüchteter Menschen zur Verfügung stellt“ und die Kommunen bei den Unterkunftskosten entlastet. (kb/str)