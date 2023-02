Große Pläne für den Bahnhof in Herrsching

Von: Petra Straub

Wie soll der Bahnhof in Herrsching künftig genutzt werden? Darüber macht sich der Gemeinderat gerade Gedanken. © privat

Herrsching – Der Bahnhof in Herrsching soll attraktiver werden für die Bürgerinnen und Bürger und auch für die Reisenden, die dort abfahren und ankommen. Bei der jüngsten Zusammenkunft stimmte die Gemeinderatsmitglieder darüber ab, wie das denkmalgeschützte Gebäude in Zukunft genutzt werden soll.

Bereits im Vorfeld hatten die Gemeinderatsfraktionen ihre Ideen der Verwaltung schriftlich mitgeteilt. Wie Bürgermeister Christian Schiller erklärte, habe man vor 14 Jahren das Vorkaufsrecht vor Gericht erfolgreich durchgebracht. Beim Gebäude an sich kranke der Patient jedoch.



Nach der bautechnischen Untersuchung des Herrschinger Bahnhofsgebäudes entscheidet der Gemeinderat

Um festlegen zu können, wie das in die Jahre gekommene Bahnhofsgebäude künftig genutzt werden kann, hat die Kommune vergangenes Jahr eine bautechnische Untersuchung durchführen lassen. Mit dem Ergebnis, dass „massive Maßnahmen“ (unter anderem die Sanierung der Haustechnik und Ertüchtigung der Kellerdecke) notwendig wären, um das Gebäude erhalten und im Bestand nutzen zu können. 1,7 Millionen Euro seien dafür veranschlagt worden, wie Bauamtsleiter Guido Finster erklärte. Weil damit nicht alle Wünsche der Gemeindevertreter umgesetzt werden können, wurden Für und Wider einer weiterführenden Sanierung mit Nutzungsänderung diskutiert. Realitätsbezogen kleine Brötchen ohne Kultursaal und Nutzungsänderung zu backen forderte dabei Gertraud Köhl (Grüne), Ratskollege Alexander Keim (FDP) möchte in erster Linie „den Verfall stoppen“ und versuchen, mit Angeboten unter anderem für Kinder und Senioren Leben in die Bahnhofshalle zu bringen.



Viele Ideen für die Gestaltung des Herrschinger Bahnhofs

Dr. Rainer Guggenberger (Bürgergemeinschaft) sieht hinsichtlich einer Sanierung „akuten Handlungsbedarf“, schließlich sei der Bahnhof die Visitenkarte für Ankommende in Herrsching und sei dieser aktuell „ein Schandfleck“. Ein ansprechender gastronomischer Betrieb im Gebäude ist für ihn unabdingbar. Längerfristig zu denken, forderte Thomas Bader (CSU) und in dem Zusammenhang einen flexibel nutzbaren Bahnhof mit Erweiterungsmöglichkeiten. Die Idee, das Gebäude einem privaten Betreiber anzuvertrauen, brachte Gerd Mulert (Grüne) ins Spiel.



Wohnungen und Vetter-Reisezentrum sollen erhalten bleiben

Trotz vieler Unsicherheiten votierte am Ende doch eine große Mehrheit (zwei Gegenstimmen) für die große Lösung mit einer Nutzungsänderung und allen damit verbundenen Umbaumöglichkeiten. Dass ein Gastronomiebetrieb integriert werden soll, sagen alle Stimmberechtigten, es wird auch dafür votiert (drei Gegenstimmen), diese für kulturelle Angebote nutzbar zu gestalten. Das Vetter-Reisezentrum soll es weiterhin im Bahnhof geben (zwei Gegenstimmen) sowie Geschäfte (das können auch Märkte sein), dafür stimmte eine knappe Mehrheit von 11:9 Stimmen. Die Wohnungen im zweistöckigen Gebäude sollen erhalten bleiben (einstimmig), ob öffentliche WCs im Gebäude oder außerhalb angelegt werden, wird die Planung zeigen. Zudem soll es einen Wartebereich ohne Verzehrzwang geben.