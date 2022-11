Neue Telefonnummer für MVV-Ruftaxis im Landkreis Starnberg

© Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Starnberg - Wie in den Landkreisen Fürstenfeldbruck und Dachau gilt die geänderte Hotline für die Buchung von MVV-Ruftaxis auch im Landkreis Starnberg. Die Buchung funktioniert auch per App.

Die neue MVV-Infohotline zur telefonischen Buchung von MVV-RufTaxi-Fahrten ist ab dem Fahrplanwechsel am Sonntag, 11. Dezember, rund um die Uhr unter Telefon 089/41 42 43 44 erreichbar. Die unkomplizierte Online-Anmeldung über die MVV-App und die MVV-Auskunft funktionieren daneben weiterhin.

Ruftaxis fahren nur, wenn sie benötigt werden

MVV-RufTaxis haben sich in Räumen und Zeiten mit geringerer Nachfrage als zielgerichtete Ergänzung zum MVV-Regionalbusverkehr bewährt. MVV-RufTaxis verkehren zwar wie Regionalbusse nach Fahrplan und sind in den MVV-Tarif integriert – sie sind jedoch nur nach vorheriger Fahrtwunschanmeldung und demnach auch nur dort unterwegs, wo sie tatsächlich benötigt werden.

Alte Rufnummer ist noch bis Ende März 2023 erreichbar

Fahrtwünsche können unter Berücksichtigung der jeweiligen Fristen telefonisch, im Web oder ganz einfach per App angemeldet oder storniert werden. Für alle 7000-er und 8000-er Ruftaxi-Linien, die in den Landkreisen Dachau, Fürstenfeldbruck und Starnberg verkehren, gilt der neue Kontakt. Die bisherige Buchungsnummer wird noch bis Ende März 2023 erreichbar sein, über eine Ansage werden die Fahrgäste dort zusätzlich über die Umstellung informiert.

Buchung soll unkompliziert möglich sein

Ziel dieser Änderung ist es, nach und nach ein möglichst einheitliches Buchungssystem für sämtliche On-Demand-Services im MVV-Raum aufzubauen. „Die Fahrgäste sollen – egal wann und wo sie unterwegs sind – alle On-Demand-Services gleichermaßen einfach und unkompliziert buchen können“, so MVV-Geschäftsführer Dr. Bernd Rosenbusch. „Unser Fokus liegt dabei darauf, unseren Fahrgästen den tollen Service der On-Demand-Angebote im MVV so einfach wie möglich zugänglich zu machen.“ Mit der Anpassung der Telefonnummer für Ruftaxi-Buchungen in den Landkreisen Dachau, Fürstenfeldbruck und Starnberg bestehen dort dann, mit der rund um die Uhr möglichen telefonischen Anmeldung, dieselben Buchungsmöglichkeiten wie für Ruftaxi-Buchungen in den Landkreisen Ebersberg und Freising.

MVV-Auskunft informiert weiterhin

Neben der telefonischen Buchung über die MVV-Hotline können die MVV-Ruftaxi-Linien in den fünf genannten Landkreisen auch weiterhin ganz einfach über die MVV-Auskunft unter www.mvv-auskunft.de und in der MVV-App (für Android und iOS) gebucht werden. Der große Vorteil der digitalen Buchung in der MVV-App liegt – neben der Einfachheit und Schnelligkeit des Vorgangs an sich – darin, dass dort sofort zu sehen ist, ob ein Fahrzeug frei ist. Außerdem erhält der Fahrgast direkt eine Buchungsbestätigung und wird bei Verschiebungen benachrichtigt. Alle Informationen zum MVV-Ruftaxi gibt es unter www.mvv-muenchen.de/ruftaxi. (kb)