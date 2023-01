Neuer Gedichtband von Ammersee-Lyrikerin Anna Münkel

Anton G. Leitner aus Weßling gibt Neuerscheinung „Es sind nur Worte“ heraus

Weßling - „Worte können Glauben schenken, Worte können Hoffnung geben, Worte können Lächeln hervorrufen, Worte können Herzen erwärmen“. So beginnt die junge, am Ammersee lebende Lyrikerin Anna Münkel in einem ihrer Gedichte, das Titel gebend für ihren zu Jahresbeginn erschienenen Gedichtband „Es sind nur Worte“ ist.

„Sind es nur Worte? Jugendsprache, Gendersprache, Kiezsprache, Dialekte. Sprache ist immer im Wandel. Sie ist Spiegelbild der jeweiligen Zeit. Ich will der Sprache eine Bühne geben“, betont Anna Münkel. Nach ihrem erfolgreichen Gedichtband „Lachen geht immer“ hat der mehrfach preisgekrönte Weßlinger Lyriker und Verleger Anton G. Leitner für sie den zweiten Gedichtband herausgegeben.

Gedichte gehören zu Anna Münkel wie ihre orangeroten Hüte

„Gedichte gehören zu Anna Münkel wie ihre orangeroten Hüte. In gewisser Weise behüten sie die junge Lyrikerin und spiegeln wieder, dass sie brennt für Rhythm & Rhyme. Seit Jahren lässt sie uns teilhaben an ihrer poetischen Entfaltung, genauer gesagt, seit ihrem neunten Lebensjahr. Inzwischen ist Anna Münkel eine junge Frau und ihre Dichtung hat sich thematisch an ihr Alter angepasst, ist mit ihr erwachsen geworden. Aber unverändert wird ihre Lyrik bis heute besonders eindringlich, wenn sie sich nah am Lied bewegt, mit Strophen und Refrains und dem Stilmittel der rhythmischen Wiederholung. Dann möchte ich als Leser und leidenschaftlicher Jazzfan am liebsten mindestens ein Bein mitwippen lassen“, schreibt Anton G. Leitner im Vorwort des neuen Lyrikbandes.

Mit neun Jahren schrieb Anna Münkel ihren ersten Gedichtband

Ihre ersten Gedichte schrieb die im Norden des Ammersees lebende Anna Münkel mit neun Jahren. Mit zwölf veröffentlichte die ehemalige Schülerin der Montessori Schule Inning ihren ersten Gedichtband und stellte ihn auf der Leipziger Buchmesse vor. Auch im Rundfunk waren ihre Gedichte schon zu hören. Öffentliche Auftritte hatte sie in der Münchner Schauburg, bei den Kreiskulturtagen im Landkreis Landsberg am Lech, beim Fünf Seen Filmfestival fsff, bei „Kunst hält Wache“, dem Landsberger Kultursommer, beim legendären Lyrikwettstreit um den Hochstadter Stier, beim Landsberger Kunstautomaten, beim OLAtv.de-Adventskalender, beim Lyrikfest in Norddeutschland, beim Kulturfest in Steinebach am Wörthsee, bei den Premieren zur viel beachteten Lyrikzeitschrift „DAS GEDICHT“ von Anton G. Leitner im Münchner Literaturhaus sowie im Lyrikkabinett München. Auch in der 30. Ausgabe von „Das Gedicht offen“ ist Anna Münkel mit ihrem Gedicht „Crush“ vertreten. 2018 war die damalige Schülerin Kandidatin für den renommierten „Tassilo-Kulturpreis“ der Süddeutschen Zeitung.

Mit dem Erlös aus ihren Gedichtbänden hat die 2001 in Berlin geborene Anna Münkel immer wieder soziale Projekte unterstützt, so unter anderem Flüchtlingskinder und zuletzt mit ihren Lyrikbänden „Spiegeldei“ und „Lachen geht immer“ zwei Aids-Waisen im afrikanischen Kenia, denen sie die Schulausbildung mitfinanzierte. Auch mit dem Gedichtband „Es sind nur Worte“ will sie jungen Menschen helfen, „denen es nicht so gut geht wie mir“. (kb)

„Es sind nur Worte“ von Anna Münkel, Hrsg. Anton G. Leitner, Bauer-Verlag Thalhofen, Hardcover, 96 Seiten,12 Euro, ISBN 978-3-9551-172-2, www.verlag-bauer.d, Telefon 08345/1601,www.anna-muenkel.de, Instagram @linamuenkel, facebook @Dein Gedicht - Anna Münkel , www.lesejury.de/anna-muenkel/buecher/es-sind-nur-worte/9783955511722