Neuer Generaldirektor der Taipeh Vertretung besucht Starnberg

Landrat Stefan Frey (links) heißt Dr. Ian-tsing Joseph Dieu, den neuen Generaldirektor der Taipeh Vertretung in München (rechts), bei seinem Antrittsbesuch im Landkreis Starnberg herzlich Willkommen. © Landratsamt Starnberg

Starnberg - Landrat Stefan Frey heißt Dr. Ian-tsing Joseph Dieu, den neuen Generaldirektor der Taipeh Vertretung in München, bei seinem Antrittsbesuch im Landkreis Starnberg herzlich Willkommen. Bei einem gemeinsamen Mittagessen stehen die langjährigen Verbindungen des Landkreises Starnberg nach New Taipei City und auch die noch relativ junge Freundschaft nach Hualien im Mittelpunkt.

Bei den Beziehungen nach Taiwan spielt die Taipeh Vertretung in München eine wichtige Rolle. Sprachliche Barrieren und organisatorische Schwierigkeiten werden von den dortigen Mitarbeitern, insbesondere dem jeweiligen Generaldirektor, begleitet und aus dem Weg geräumt. Dr. Dieu freut sich auf seine neue Aufgabe und will die Freundschaft zwischen Starnberg, New Taipei City und Hualien nach Kräften unterstützen.

Der Landkreis Starnberg ist seit über 30 Jahren mit der Stadt New Taipei City auf Taiwan freundschaftliche verbunden. Im Rahmen der letzten Reise auf die Insel im Jahr 2018 wurde eine weitere Freundschaft mit dem im Süden liegenden Landkreis Hualien begründet.

Kreisbote