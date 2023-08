Neuer Kalender mit historischen Aufnahmen von Starnberg

Historische Aufnahme im Kalender 2024: Das Prinzregent-Luitpold-Fischerstechen auf dem Starnberger See findet seit 1907 alle fünf Jahre statt. © Stadtarchiv Starnberg/Bestand Wörsching

Starnberg – Seit fünf Jahren erscheint der „Historische Kalender Starnberg“ der Stadt Starnberg. Die Jubiläumsausgabe für kommendes Jahr ist ab 1. September erhältlich.

Starnberg erlaubt auch in dem neuen Kalender einzigartige Einblicke in die Stadtgeschichte zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Die Motive stammen von der Fotografenfamilie Wörsching. Als Besonderheiten gelten die historischen Abbildungen der bis 1978 eingemeindeten Ortschaften Perchting und Wangen.

Eine Besonderheit sind Abbildungen von Perchting und Wangen

Die diesjährige Ausgabe zeigt zahlreiche Perspektiven, die heute nicht mehr existieren. Als ein Beispiel ist das um 1850 errichtete und ehemals Stadtbild prägende Gebäude von Ludwig Erlacher an Stelle der heutigen Possenhofener Straße 2 zu nennen, das bei vielen als Gasthaus „Unterbräu‘‘ und später als „Wienerwald‘‘ in Erinnerung sein dürfte. Nicht nur Ästhetik, sondern auch stadtgeschichtliche Ereignisse begegnen den Betrachtern der Bilder. Festgehalten wurde auch ein morgendlicher Festzug von Schülerinnen und Schülern mit weiß-blauen Fahnen vor dem Rondell des Bayerischen Hofes im Rahmen der Stadterhebungsfeierlichkeiten im Jahr 1912.



Bürgermeister Patrick Janik aus Starnberg hat schon ein Lieblingskalenderblatt

„Eines meiner persönlichen Lieblingsmotive ist das Fischerstechen. Gezeigt wird hier eine alte Tradition. Der Heimat- und Volkstrachtenverein veranstaltete in seinem Gründungsjahr 1907 einen Wettkampf, zu dem der Prinzregent einen Wanderpokal stiftete – das Prinzregent-Luitpold-Fischerstechen findet in der Regel alle fünf Jahre statt. Mit der neuen Ausgabe können Interessierte nun selbst die Facetten des historischen Starnbergs und seiner Traditionen entdecken‘‘, so Bürgermeister Patrick Janik.

Stadterhebungsfeierlichkeiten 1912: Die Fotografie vom Festzug mit weiß-blauen Fahnen vor dem Rondell des Bayerischen Hofes ist im Kalender enthalten. © Stadtarchiv Starnberg/Bestand Wörsching

Die 500 Exemplare des Historischen Kalenders 2024 sind für 14,90 Euro bei folgenden Verkaufsstellen erhältlich: Museum Starnberger See, Possenhofener Straße 5; Bücherjolle, Kirchplatz 3; Buchhandlung Rupprecht, Maximilianstraße 6 und Tourist Information Starnberg in der Hauptstraße 1. (kb)