Neuer Kreisobmann aus Diemendorf wirbt für mehr Frauenpower

Von: Petra Straub

Kreisobmann Georg Holzer mit seinen Söhnen Georg und Jonas (r.). Er vertritt seit Kurzem die Interessen der Landwirte aus dem Landkreis Starnberg. © Straub

Tutzing-Diemendorf/Landkreis – Georg Holzer (42) aus Diemendorf hat seit wenigen Wochen das Amt des Kreisobmanns des Bayerischen Bauernverbands für den Landkreis Starnberg inne. Der Kreisbote hat mit ihm über seinen Betrieb, die Ernte, die aktuelle Situation der Landwirtschaft und seine Ziele als regionaler Landwirts-Vertreter gesprochen. Er zeigt auf, was die Milchproduktion im Landkreis mit einer großen Fastfood-Kette zu tun hat und welche Herausforderungen der Wolf und die Planungen im Rahmen des europäischen Schutzgebiets „Natura 2000“ darstellen.

2006 hat Holzer den 1995 erbauten Aussiedlerhof von seinen Eltern übernommen. 200 Milchkühe versorgt er dort mit Unterstützung seiner Frau Regina, seiner Mutter Therese, seines Bruders Hans und vier Melkrobotern. Zudem hat der Vater von zwei Kindern eine Alm im Rißtal im Karwendel gepachtet, auf der 150 Jungtiere den Sommer über unter Aufsicht eines Hirten auf der Weide grasen. Den Rest des Jahres verbringen auch diese Tiere auf Holzers Weiden sowie im Offen-Stall in Diemendorf. „Die Flächen im Ort waren knapp, als ich den Betrieb übernommen habe“, erklärt Holzer die Entscheidung für die Pacht einer Alm in 90 Kilometern Entfernung. Acht weitere Milchviehbetriebe gab es in Diemendorf damals. „Ich will die Tiere nicht ganzjährige im Stall halten“, sagt er. Das hat auch wirtschaftliche Gründe. Denn durch die Weidehaltung sind die Tiere vitaler und geben am Ende auch mehr Milch, erklärt der Landwirtschaftsmeister. Nach drei Jahren kalben die Kühe und bleiben anschließend so lange wie möglich im Betrieb.

Durch den Strukturwandel hat sich die Lage im Ort und auch im Landkreis in den vergangenen Jahren entschärft. Allein in diesem Sommer haben im Landkreis Starnberg zwei Landwirte ihre Betriebe aufgegeben – im Rahmen des Generationenwechsels und aufgrund des geplanten Verbots der Anbindehaltung.

Milch wird unter anderem für Fastfood-Betrieb aufbereitet

Vor allem Weizen, Gerste und Mais wird im Landkreis Starnberg angebaut. Das Getreide wird zu Backweizen, die Gerste zum Brauen (Sommergerste) oder wie der Mais als Tierfutter verwendet. Zudem werde im Landkreis im geringeren Maß Mais sowie in Bioqualität Soja, Sonnenblumen und Lupinen zum Verzehr angebaut. Auf den besseren Böden im nördlichen Landkreis wachsen auch Kartoffeln und Zuckerrüben, erklärt Holzer. In diesem Jahr falle die Ernte „leicht unterdurchschnittlich aus“ mit massiven Unterschieden in den verschiedenen Gebieten. In wasserhaltigen Böden sei der Ertrag gut, in trockenen, kiesigen Böden hingegen bis zu 60 Prozent geringer. Auswirkungen hat die Trockenheit in diesem Jahr auch auf den Grünschnitt. Einer der fünf Schnitte fiel der Trockenheit zum Opfer. Im vergangenen Jahr richtete der Hagel in etwa den gleichen Schaden an.

Um künftig trockene Sommer gut zu überstehen, müssen tiefwurzelnde Getreidezüchtungen verwendet werden, die mit wenig Wasser auskommen. Auch die Bodenbearbeitung muss an die Gegebenheiten angepasst werden. So ist laut Holzer darauf zu achten, dass die Feuchtigkeit der unteren Bodenschichten nicht durchtrennt wird. Das wird erreicht, indem Felder so wenig wie möglich bearbeitet werden. Das gilt nicht für den gesamten Landkreis, sondern mehr für die wertvollen Böden nördlich von Starnberg. Die südlichen Felder müssen hingegen bearbeitet werden, um den Boden aufzulockern. Weil er robust ist, ist der Anbau von Sojabohnen auch im Landkreis im Kommen, sagt der Kreisobmann. Auch Hafer wird jetzt mehr angebaut – zur Produktion von Hafermilch. Der Maisanbau ist hingegen in den vergangenen 15 Jahren um 10 Prozent zurückgegangen.

Verbraucherinnen und Verbraucher müssen umdenken und Landwirte umstrukturieren

„Wir Bauern müssen umstrukturieren“, sagt Holzer. Er fordert aber auch ein Umdenken und mehr Wertschätzung seitens der Verbraucherinnen und Verbraucher und die Bereitschaft, einen Teil der gestiegenen Kosten, etwa für Energie, zu tragen. Dass teurer Dünger ohnehin nur noch verwendet wird, wenn unbedingt nötig, liegt für ihn klar auf der Hand. 17 Euro haben 100 Kilo 2020 noch gekostet. Zwei Jahre später liegt der Preis für die gleiche Menge bei 107 Euro. Trotzdem gehe es bei der konventionellen Landwirtschaft langfristig nicht ganz ohne Düngemittel, um die gute Qualität des Futters und damit auch die Milchleistung zu sichern.

Die meisten der 400 Landwirte im Landkreis betreiben Ackerbau und beherbergen Pferde. Nur etwa 80 Höfe sind Milchviehbetriebe. Holzer baut auf 150 Hektar Grund ein Weizen-Roggen-Gemisch (Tritikale) an, das als Futtergrundlage für seine Tiere dient. Seine Milch verkauft er an einen Betrieb in Ingolstadt, das daraus hauptsächlich Milchpulver herstellt. Dieses wird hauptsächlich für die Herstellung von Milchshakes und Eis eines großen Fastfood-Unternehmens verwendet, erklärt Holzer. Der Betrieb achte sehr auf nachhaltigen und regionalen Einkauf – auch beim Rindfleisch.

Schon viele Jahre für den Bauernverband aktiv

Bevor Holzer das Amt des Kreisobmanns übernommen hat, war er schon im Bauernverband aktiv. Zehn Jahre lang hatte er das Amt des Stellvertreters des Kreisobmanns Georg Zankl inne. Jetzt mehr Entscheidungsbefugnisse zu haben, freut den Landwirt, der sein Hobby zum Beruf gemacht hat. Schon bei der Zusammenkunft auf Bezirksebene am 16. September in Herrsching will Holzer mit seiner Stimme dazu beitragen, dass künftig auch Frauen im Vorstand mitarbeiten und mitbestimmen können. Bislang sei das nicht möglich. „Ein landwirtschaftlicher Betrieb basiert nicht auf einer Person“, sagt Holzer. Deshalb will er sich in den Gremien des Bauernverbands für Gleichberechtigung einsetzen. Beispielsweise bei der Öffentlichkeitsarbeit oder bei der Betreuung des Bereichs „Landwirtschaft macht Schule“ könnten Frauen Verantwortung übernehmen, ist seine Idee.

Wer wird neuer Präsident des Bauernverbands?

Dass Oberbayern mit 20 von insgesamt 70 Kreisobmännern in Bayern gut im Bauernverband vertreten ist, weiß Holzer. Jetzt hofft er auch noch auf einen jungen Präsidenten aus Oberbayern. Gerhard Langreiter aus Mühldorf (40) ist einer von vier Bewerbern auf das Amt, das im Oktober neu besetzt wird. Es sollte eine Person werden, die auch mit sozialen Medien umgehen kann, ist Holzers Wunsch.

Der Wolf - eine Gefahr für die Weidetiere?

Einsetzen möchte er sich im Rahmen der Tätigkeit als Kreisobmann auch dafür, dass der Wolf keine Gefahr für die Nutztiere darstellt und sich seine Population nicht vergrößert. „Im süddeutschen Raum mit der Bevölkerungsdichte hat der Wolf keinen Platz“, bezieht er eindeutig Position. Der Wolf sei ein „großer Beutegreifer“, das stehe im Widerspruch zu den vielen Offenställen und der Weidehaltung. „Die Politik zieht sich raus“, moniert Holzer und weist auf den Schaden durch Wölfe für Schafe, Rinder, Ziegen, Schwarz- und Rotwild hin. In Garmisch-Partenkirchen habe es bereits 16 tote Schafe durch Wolfriß gegeben, weitere 40 Tiere seien abgängig. „Das macht mir Sorgen“, sagt der Kreisobmann, der in seinem Amt über den Bauernverband Einfluss nehmen möchte auf die Politik und zudem die Bevölkerung und Tourismusverbände sensibilisieren möchte. Denn Wölfe schaden nicht nur den Nutztieren, sagt Holzer. Wenn durch Zäune der Aufenthalt der Wildtiere eingeschränkt wird, wirke sich das auch auf die Biodiversität aus und sorge für die Verbuschung der Kulturlandschaft.

Natura 2000 - Einschränkungen für die Landwirte?

Auch den FFH-Managementplan spricht Holzer im Gespräch mit dem Kreisboten an. Zwischen Ammersee und Starnberger See bringe die Einführung etwa bei der Waldverjüngung beachtliche Einschränkungen für die Landwirte mit, befürchtet er. Holzer bezeichnet die geplanten Maßnahmen als „fatalen Eingriff in das Eigentum und die Aktivitäten des Landwirts“, nicht zuletzt wegen der finanziellen Auswirkungen durch die eingeschränkten Entnahmebestimmungen und durch den zusätzlichen Bürokratieaufwand. Zudem verweist er auf die mögliche Trägheit des Systems, schließlich müssten von Schädlingen befallene Bäume innerhalb kürzester Zeit entfernt werden.

Gemeinde Erling durch geplante Schutzmaßnahmen stark beeinträchtigt

Er verweist auf die bisherige generationenübergreifende und nachhaltige Bewirtschaftung durch gut ausgebildete Landwirte, die sich bewährt habe. Nun müssten bei Bauvorhaben nahe der geschützten Flächen Umweltverträglichkeitsprüfungen durchgeführt werden. Holzer hofft, beim geplanten runden Tisch mit Vertretern des Landratsamts Starnberg für Verständnis für die Landwirte werben zu können. Am meisten sei die Gemeinde Erling von den geplanten Maßnahmen betroffen, sagt Holzer.