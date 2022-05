Neuer Maibaum: Ortsdurchfahrt von Traubing gesperrt

In Traubing wird ein Maibaum aufgestellt. Dafür müssen von Freitag bis Montag Straßen gesperrt werden. © Rachel Boßmeyer/dpa/Symbolbild

Tutzing-Traubing - Im Tutzinger Ortsteil Traubing wird am Sonntag, 15. Mai, ein neuer Maibaum aufgestellt. Das ist mit Verkehrsbeeinträchtigungen verbunden.

Wie die Gemeinde Tutzing informiert, wird der Maibaum in Traubing in der Zeit von 6 bis 13 Uhr aufgestellt. In dieser Zeit ist der Kreuzungsbereich Andechser-, Starnberger- undWeilheimer Straße für den Gesamtverkehr gesperrt. Der Verkehr aus Fahrtrichtung Starnberg wird über die Starnberger Straße – Feldafinger Straße – Verbindungsstraße zur B 2 – B 2 – Weilheimer Straße – Römerstraße – Riedstraße und umgekehrt umgeleitet.

Der Verkehr aus Fahrtrichtung Weilheim/Tutzing wird ab dem Kreuzungsbereich Andechser-/Starnberger Straße – B 2 – zur Weilheimer Straße – Römerstraße – Riedstraße und umgekehrt umgeleitet.

Bereits ab sofort und bis einschließlich Montag, 16. Mai, 13 Uhr ist die Weilheimer Straße vom Brückenweg bis Pfarrweg für Aufbau– und Aufräumarbeiten voll gesperrt.

Weitere Straßensperrung für die Maibaumfeier

Für die im Anschluss an die Maibaumaufstellung stattfindende Feierlichkeiten rund um den Maibaum wird die Weilheimer Straße im Bereich zwischen der Einmündung Andechser Straße und Einmündung Tutzinger Straße bis 20 Uhr für den Gesamtverkehr gesperrt.

Bushaltestellen am Maibaum und an der Schule werden am Sonntag bis Mittag nicht angefahren

Die MVV-Regionalbuslinie 958 kann am 15. Mai in der Zeit von 6 bis 13 Uhr die Haltestellen „Traubing, Maibaum“ und „Traubing, Schule“ nicht anfahren. Eine Ersatzbushaltestelle an der Kreuzung Riedstraße/Andechser Straße wird eingerichtet. (kb)