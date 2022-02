Neuer Standort für provisorischen Funkmast in Weßling

In Weßling wird für mehrere Jahre ein provisorischer Funkmast aufgestellt. Der geplante Standort wird verlegt. © Jens Kalaene/dpa/Symbolbild

Weßling - Da der Mobilfunkmast in der Weßlinger Ortsmitte bis Mitte Februar abgebaut werden muss, wird in Kürze eine vorübergehende provisorische Anlage am Adelberg aufgestellt. Der Standort ist aber nicht der, der ursprünglich vorgesehen war.

Der temporäre Mobilfunkmast wird von der Firma Telefónica zeitlich befristet bis maximal 31. Dezember 2024 stehen, informiert die Gemeinde Weßling in einer Pressemitteilung. Mit der Errichtung des Provisoriums sollen Netzausfälle, wie es sie in der Vergangenheit bereits gegeben hatte, verhindert werden.

100 Meter vom geplanten Standort entfernt

Der Standort der temporären Anlage entspricht nicht genau dem des finalen Mobilfunkmasts, sondern liegt etwa 100 Meter davon entfernt. Grund dafür sind die geringere Höhe und die einfachere Erschließung des vorübergehenden Masts. Der Baumbestand kann hierfür vollständig erhalten bleiben.

Online-Informationsveranstaltung für Bürgerinnen und Bürger aus Weßling

Mit einer digitalen Infoveranstaltung am Montag, 21. Februar, ab 19 Uhr möchte die Gemeinde Weßling allen Bürgerinnen und Bürgern die Möglichkeit geben, sich umfassend über den Aufbau des Mobilfunkmasten zu informieren und Fragen zu stellen. Eine Online-Teilnahme ist über den Link meet.gemeinde-wessling.de/Mobilfunk möglich.

Weitere Informationen sind auf der Homepage der Gemeinde Weßling unter https://gemeinde-wessling.de/rund-um-wessling/mobilfunk zu finden.