Neuer Tonbrennofen für das Gautinger Jugendzentrum

Ein Wunsch geht in Erfüllung

Gauting – Ein lang gehegter Wunsch des Jugendzentrums geht in Erfüllung: Dank einer großzügigen Spende der Kreissparkasse München Starnberg Ebersberg von 2.500 Euro konnte ein neuer Tonbrennofen angeschafft werden.

Der Vorgänger, Baujahr 1978, war nicht mehr funktionsfähig und konnte aus wirtschaftlichen Gründen nicht mehr repariert werden. Es blieb nur die Anschaffung eines neuen Ofens, die in Zusammenarbeit von Gemeindeverwaltung, Kreissparkasse und der Firma Rohde realisiert werden konnte.



Der neue Brennofen ist seit kurzem in Betrieb und verbessert die kreativen Aktivitäten des Jugendzentrums erheblich. Er ermöglicht es den Jugendlichen, ihrer Kreativität freien Lauf zu lassen und ihre handwerklichen Fähigkeiten weiterzuentwickeln. „Der neue Brennofen ist ein echtes Schmuckstück und wird schon fleißig genutzt, wir sind total glücklich damit“, sagt Nathalie von Hammerstein, Pädagogin im Jugendzentrum Gauting.



„Die Spende ist nicht nur ein Geschenk an das Jugendzentrum, sondern auch ein Zeichen der Anerkennung für die Bedeutung der Jugendarbeit. Es ist ein klares Signal, dass unsere Jugend einen wichtigen Platz in unserer Gesellschaft einnimmt und wir alle davon profitieren, wenn wir in sie investieren“, so Karin Koller, Kommunikationsberaterin der Kreissparkasse München Starnberg Ebersberg.