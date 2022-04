Neuer Wohnraum entsteht im Zentrum von Herrsching

Von: Petra Straub

In Herrsching an der Bahnhofstraße soll gebaut werden. Der Bauausschuss stimmte dem Vorhaben zu. © Daniel Bockwoldt/dpa/Symbolfoto

Herrsching – In der Bahnhofstraße 34 in Herrsching soll ein großes Wohn-und Geschäftshaus entstehen. Der Bauausschuss hat bei der jüngsten Sitzung einstimmig für das private Bauvorhaben gestimmt.

Zehn Mietwohnungen in verschiedenen Größen zwischen 60 und 130 Quadratmetern sind geplant, erklärt Dipl.-Ing. FH Architekt Jan Kutschker von der Kutschker Leischner Architekten GmbH in Starnberg. Damit der Bau nicht so wuchtig erscheint, werden die oberen Etagen als so genannte Terrassengeschosse angelegt und etwas zurückgesetzt.



Einfamilienhaus wird abgebrochen und durch Neubau ersetzt

Derzeit steht auf dem Grundstück lediglich ein Einfamilienhaus. Es soll abgebrochen werden und durch das Wohn- und Geschäftshaus mit einer Grundfläche von 568 Quadratmetern ersetzt werden, erklärt Oliver Gerweck vom Bauamt der Gemeinde Herrsching. Geplant sei auch eine Tiefgarage mit 24 Stellplätzen, die von der Bahnhofstraße angefahren werden soll. Die weiteren fünf geforderten Stellplätze werden offen angelegt und sollen künftig über den Neuhauser Weg erreichbar sein. Die Verwaltung wurde beauftragt, den teilweise zugestellten und zugewucherten Weg freizuräumen. Anschließend soll er zu einem Kiesweg ausgebaut werden.



Gebäude wird an die Umgebungsbebauung angepasst

Keine Bedenken haben die Bauausschussmitglieder hinsichtlich des Baukörpers. Laut Beschlussvorlage ist die Baumaßnahme zulässig und fügt sich bezüglich der Wand- und Firsthöhen, der Grundfläche und Geschossigkeit in die Umgebung ein, was heißt, dass es in der näheren Umgebung vergleichbare Gebäude gibt, auf die Bezug genommen werde kann.



Viergeschossig in der Bahnhofstraße, dreigeschossig am Neuhauser Weg

Das Bauwerk ist nicht an allen Stellen gleich hoch. Im Bereich der Bahnhofstraße ist es viergeschossig, zum Neuhauser Weg hin dreigeschossig, erklärt Gerweck. Laut Sitzungsvorlage soll das Gebäude neben den zehn Wohneinheiten auch eine Büro- und eine Gewerbeeinheit, die als Arztpraxis gebaut werden soll, enthalten.