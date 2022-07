Neues Impfzentrum in Berg-Mörlbach geht in Betrieb

In Berg-Mörlbach wird ein Impfzentrum eingerichtet. Es ist ab Donnerstag geöffnet.

Berg - Am Donnerstag nimmt das vom Landkreis Starnberg geschaffene Impfzentrum in Berg-Mörlbach den Betrieb auf. Mit und ohne vorheriger Terminvereinbarung werden dort künftig von Donnerstag bis Samstag Impfungen angeboten.

Das Impfzentrum befindet sich in der Graf-Ruepp-Straße 3 in Berg-Mörlbach und ist jeweils Donnerstag und Freitag von 9.30 bis 15 Uhr sowie am Samstag von 11 bis 18 Uhr geöffnet. Einen Termin braucht man derzeit nicht zu vereinbaren, dennoch ist dies möglich. Terminvereinbarungen sind möglich entweder über die Hotline der Betreiberfrma Vitolus unter Telefon 089/ 904212661 (Montag-Freitag 9 bis 17 Uhr) oder online über BayIMCO.

Mit öffentlichen Verkehrsmitteln ins Impfzentrum

Das Impfzentrum ist mit den öffentlichen Verkehrsmitteln mit der S6: Starnberg Nord-> Buslinie 961, Berg umsteigen in Buslinie 974 oder der S7: Icking -> Buslinie 974: Bushaltestelle Graf-Ruepp-Straße erreichbar. Die Anfahrt mit dem Auto erfolgt über die Autobahn A95 Ausfahrten Berg/Percha, Schäftlarn oder Icking.

Weitere Informationen zum Thema gibt es unter www.lk-starnberg.de/corona.