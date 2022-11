Neuried erkämpft sich 1:1 gegen Tabellenvierten Haidhausen

Von: Roland Halmel

Teilen

Kurz nach seiner Einwechslung erzielte Max Schwahn das 1:0 für die Neurieder gegen Haidhausen, dass sie aber nicht ins Ziel brachten. . © Halmel

Neuried – Auf den fünften Saisonsieg wartet der TSV Neuried seit inzwischen Mitte September. Zuletzt verbuchte die Truppe vom Trainergespann Josip Hrgovic und Stefan Dörfler im Heimspiel gegen die SpVgg Haidhausen aber zumindest einen Teilerfolg. Gegen den favorisierte Tabellenvierten erkämpfte sich der abstiegsbedrohte TSV, der auf Platz 13 liegt, ein 1:1 Unentschieden.

„Vor dem Spiel hätten wir den Punkt alle unterschrieben, aber nach dem Spielverlauf hadere ich schon ein bisschen“, trauerte Hrgovic den durchaus möglichen Sieg nach. „Die Mannschaft hat gegen einen starken Gegner gezeigt, zu was sie fähig ist. So müssen wir weitermachen“, war das Unentschieden für Hrgovic dennoch gut für das Selbstvertrauen. Sein Team zeigte eine deutliche Leistungssteigerung gegenüber der 4:5-Niederlage unter der Woche zuhause gegen den FC Deisenhofen II. Gegen die SpVgg hielten die Neurieder die Fehlerquote niedrig. Dagegen profitierten die Hausherren von einem Patzer der Haidhausener. Nach einem missglückten Einwurf kam der kurz zuvor eingewechselte Max Schwahn an den Ball. Der TSV-Stürmer setzte sich gegen seinen Gegenspieler durch und erzielte das 1:0 (66.). Fast im Gegenzug verhinderte Neurieds Keeper Konstantin Kühnle bei der Großchance von Francisco Bolona den Ausgleich. Danach verpassten die Gastgeber bei einigen Kontergelegenheiten die Vorentscheidung. In den letzten Minuten nahm der Druck der Gäste immer mehr zu, bis Gürkan Öztürk (85.) das 1:1 erzielte. Im Anschluss drängte Haidhausen auf den Sieg. Torjäger Gilbert Diep hatte das zweite Tor der SpVgg auch auf dem Fuß. Kühnle parierte aber den Schuss und hielt seiner Mannschaft damit den wichtigen Punkt fest.



Am Sonntag spielt Neuried gegen den VfL Denklingen

„Jetzt müssen wir uns mal wieder mit einem Sieg belohnen“, meint Hrgovic vor dem Gastspiel am morgigen Sonntag beim VfL Denklingen, der nur drei Punkte mehr auf dem Konto hat und als Elfter ein direkter Konkurrent der Neurieder im Kampf um den Klassenerhalt ist. Im Hinspiel trennten sich beide Teams 1:1 Unentschieden.