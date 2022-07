„Noch hunderte offene Ausbildungsplätze im Landkreis Starnberg“ - IHK-Regionalausschuss zeigt sich besorgt

Ein Auszubildender im KFZ-Handwerk schneidet mit einer Flex einen alten Auspuff auf. © Felix Kästle/dpa/Symbolbild

Landkreis - Auch heuer kämpfen die Unternehmen aus Industrie, Handel und Dienstleistungen im Landkreis Starnberg mit einem großen Mangel an Bewerberinnen und Bewerbern für ihre Ausbildungsplätze. Aktuell gibt es 313 Lehrstellen, die noch nicht besetzt sind. Das sind 32 Prozent mehr als im vergangenen Jahr. Diesem Angebot stehen 132 unversorgte Bewerberinnen und Bewerber gegenüber, so die Statistik der Arbeitsagentur von Ende Juni. Im Landkreis kommen damit rein rechnerisch auf jeden unversorgten Jugendlichen rund zwei Lehrstellen.

„Unsere Ausbildungsbetriebe setzen nach wie vor auf die Ausbildung von eigenem Nachwuchs. Auch heuer bieten die Unternehmerinnen und Unternehmer viele Lehrstellen an. Aber es gibt bei weitem nicht genug Bewerberinnen und Bewerber für alle Stellen“, sagt Katja Lindo, Vorsitzende des IHK-Regionalausschusses Starnberg.



Zwei Trends machen den Betrieben besonders große Sorgen: Die Zahl der Schulabgängerinnen und Schulabgänger sinkt von Jahr zu Jahr und viele tendieren eher zu einer akademischen Ausbildung. Die IHK weist aber darauf hin, dass rund ein Drittel aller Studienanfänger ihr Studium vorzeitig und ohne Abschluss beenden. „Eine praxisnahe Berufsausbildung könnte für viele junge Frauen und Männer der bessere Start ins Berufsleben sein“, sagt Lindo. Zusätzlich hat die Corona-Pandemie Schnupperpraktika, Berufsinfotage oder Ausbildungsmessen verhindert.

„Zu den Hauptaufgaben einer Schule - egal ob Gymnasium, Mittelschule oder Realschule - sollte neben der Vermittlung des Grundwissens auch eine realistische Berufsorientierung gehören, die alle Wege zum Traumberuf gleichermaßen berücksichtigt“, fordert Lindo zur Stärkung der dualen Ausbildung. „Dazu gehört, dass die Schülerinnen und Schülern auch Einblicke in heimische Betriebe bekommen, die vielen Vorteile des dualen Ausbildungssystems kennenlernen und auch die Eltern mitgenommen werden. Das Thema Berufsorientierung muss an den Schulen ernsthaft betrieben werden und sollte die ganze Palette an Berufsbildern abbilden. Nur so findet jeder seinen Traumjob und unterstützt somit künftig als motivierte Fachkraft die Wirtschaft in der Region langfristig.“

Die IHK-Regionalausschussvorsitzende warnt: „Ohne gut ausgebildeten Fachkräftenachwuchs wird sich der schon jetzt bedenkliche Personalmangel noch weiter zuspitzen. Ohne Fachkräfte lassen sich auch die großen Herausforderungen unserer Zeit wie Energiewende und Klimaneutralität letztendlich nicht erreichen.“ Sie appelliert an alle noch Unentschlossenen: „Es stehen in der Region viele Türen offen!“



Die Angaben der Arbeitsagentur zum Ausbildungsstellenmarkt beziehen sich auf alle Bereiche des Ausbildungsstellenmarkts, der neben den Betrieben in Industrie, Handel und Dienstleistungen (IHK) auch das Handwerk, die freien Berufe und den öffentlichen Dienst umfasst. Die IHK steht für rund 60 Prozent aller Ausbildungsverhältnisse.



Die IHK für München und Oberbayern verzeichnete im ersten Halbjahr in ganz Oberbayern 8.553 neu abgeschlossene Ausbildungsverträge, ein Plus von 2,3 Prozent gegenüber dem gleichen Vorjahreszeitraum. Im Landkreis Starnberg gibt es rund 220 IHK-Ausbildungsbetriebe.

