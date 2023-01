Notarzt, Feuerwehr und zwei Totalschäden in Starnberg

Ein Senior nimmt einer 19-Jährigen in Starnberg die Vorfahrt. Es kommt zum Zusammenstoß. Beide werden in Kliniken gebracht. © Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild

Starnberg - Ein 86-jähriger Autofahrer nimmt einer 19-Jährigen bei Hanfeld in Starnberg die Vorfahrt. Beide verletzen sich. Es entsteht hoher Sachschaden.

Wie die Polizei erklärt, ereignete sich der Unfall am Montagnachmittag, gegen 15.40 Uhr. Der Senior befuhr die Ortsverbindungsstraße bei Hanfeld von Mühlthal kommend. Der Fahrer aus dem Landkreis Starnberg wollte an der Einmündung im Bereich vom Kieswerk in die vorfahrtsberechtigte Staatsstraße einbiegen. Beim Einfahren in den Einmündungsbereich übersah er den vorfahrtsberechtigten Wagen einer 19-Jährigen, die in Richtung Gilching fuhr.

Bei der Kollision in Starnberg entsteht Sachschaden in Höhe von 40.000 Euro

Bei der frontal-seitlichen Kollision wurde der Pkw des Rentners an das angrenzende Gebüsch geschleudert. Das Auto der 19-Jährigen kam auf der Gegenspur der Staatsstraße zum Stehen. Die beiden total beschädigten Autos, an denen ein geschätzter Sachschaden von insgesamt etwa 40.000 Euro entstanden sein dürfte, mussten vom Abschleppdienst geborgen werden.

Der Rentner und die junge Frau kommen ins Krankenhaus

Neben dem Rettungsdienst und Notarzt war auch die Feuerwehr mit etwa 25 Einsatzkräften wegen ausgelaufener Betriebsstoffe im Einsatz. Beide Fahrzeuglenker wurden leicht verletzt in umliegende Kliniken eingeliefert. Die Staatsstraße blieb im Bereich der Unfallstelle bis 17 Uhr vollständig gesperrt. Der Verkehr wurde örtlich umgeleitet. (kb)