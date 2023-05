Notfallsanitäterin im Krankenwagen geschlagen

Ein renitenter Patient schlägt im Rettungswagen um sich. Die Polizei ermittelt. © PantherMedia

Gauting – Ohne Vorwarnung schlug ein Patient eine Rettungssanitäterin mit der Faust ins Gesicht, zog sie zu sich herunter, packte sie am Kragen und schüttelte sie heftig. Der Vorfall ereignete sich bereits am Ostersonntag am frühen Morgen.

Allerdings meldete sich die geschädigte Notfallsanitäterin erst diesen Dienstag bei der Gautinger Polizei. Demnach wurden sie und zwei männliche Kollegen vom Rettungsdienst am Ostersonntag um 6 Uhr zu einem 27-jährigen Patienten nach Buchendorf geschickt, dem es nicht gut ging. Aufgrund des hohen Blutdrucks des Mannes, der aus Penzberg stammt, sollte er ins Krankenhaus nach Starnberg gebracht werden. Auf der Fahrt ereignete sich dann – ohne vorherige verbale Aggression – der Angriff auf die Sanitäterin, der sofort von ihren Kollegen geholfen wurde.

Der renitente Patient trat im Klinikum wenig später einer Krankenschwester mit seinem Fuß heftig gegen den Arm, dass diese das Gleichgewicht verlor und gegen eine Wand flog. Die Krankenschwester wollte lediglich dem Penzberg den Blutdruck messen. Die 44-jährige Frau klagte anschließend über starke Schmerzen ihres rechten Arms und ihrer rechten Schulter.

Nachdem sich der Angreifer offensichtlich in einer psychischen Ausnahmesituation befand, wurde er aufgrund nachgewiesener Fremdgefährdung umgehend in ein psychiatrisches Krankenhaus eingewiesen.

Die Notfallsanitäterin erlitt durch den heftigen Faustschlag, der sie an der rechten Schläfe getroffen hatte, eine HWS-Distorsion und war in der Folge für vier Wochen arbeitsunfähig. Nach ihren Angaben bestand der Grund für ihre lange Arbeitsunfähigkeit jedoch nicht aufgrund ihrer HWS-Schmerzen sondern aufgrund einer psychischen Blockade, die der Angriff dieses Mannes bei ihr ausgelöst hatte.

Gegen den 27-Jährigen bislang polizeilich nicht in Erscheinung getretenen Penzberger läuft nun ein Verfahren wegen zweier tätlicher Angriffe auf Personen, die Vollstreckungsbeamten gleichgestellt sind.