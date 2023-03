Obstbaumschnitt im Frühjahr: Herrschinger Gartenbauer zeigen wie es geht

Teilen

Der richtige Obstbaumschnitt, die Herrschinger Gartenbauer zeigen wie es geht. © privat

Herrsching – Es ist gar nicht schwierig, die eigenen Bäume (Foto: privat) selbst zu pflegen, zu unterstützen und beim anschließenden Wachsen zuzuschauen. Auch das Ernten macht dann viel mehr Freude. Im Kurs „Obstbaumschnitt im Frühjahr“ möchte der Herrschinger Gartenbauverein und Kursleiterin Natalie Stahl gemeinsam verschiedene Obstgehölze und ihre Bedürfnisse betrachten und in einer privaten Streuobstwiese die Pflege- und Schnittvorgänge üben.

Die Theorie dazu findet am Freitag, 24. März, 18 bis 19:30 Uhr, in den Geschäftsräumen der Volkshochschule Herrsching statt. Die Anfahrtsbeschreibung für den praktischen Teil am Samstag, 25. März, 9 bis 13 Uhr, bekommen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer nach der verbindlichen Anmeldung mitgeteilt. Bitte festes Schuhwerk, Handschuhe, Baumschere, Astschere, Baumsäge, Getränk und Brotzeit mitbringen. Anmeldung unter Tel: 08152/396 16 65, Mobil 0157/514 16 395 oder Natalie.Stahl@gartenbauverein-herrsching.de.