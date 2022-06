Ohne Gas kein Bier: Klosterbrauerei Andechs und andere oberbayerische Unternehmen warnen vor den Folgen eines Gas-Embargos

Verdichterstation für Erdgas: Im Falle eines abrupten Embargos für russisches Gas droht Deutschland eine tiefe Rezession, warnen Ökonomen.

Landkreis - Die oberbayerische Wirtschaft lehnt ein Gas-Embargo entschieden ab. „Wir tragen die Sanktionen gegen den russischen Aggressor mit. Bei einem Gas-Embargo schaden wir uns aber mehr als Russland. Wir würden uns unserer eigenen Stärke berauben – unserer industriellen Basis – und in die Rezession rutschen“, erklärt Norbert Peine, stellvertretender Vorsitzender der Bezirksgruppe München-Oberbayern der vbw – Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft e. V. im Rahmen eines Pressegesprächs. Alamiert zeigt sich auch die Klosterbrauerei Andechs, die ein Gas-Embargo als erheblichen Einschnitt in die wirtschaftliche Entwicklung ansieht.

„So ist Erdgas in großen Teilen kurzfristig unersetzbar und Alternativen zum Pipeline-Gas wie LNG (Liquefied Natural Gas) brauchen Zeit. Fest steht: Wenn die Gas-Importe aus Russland abrupt ausfallen, stürzen wir in eine für alle kostspielige Versorgungslücke mit teils irreparablen Schäden an Produktionsanlagen. Die Kostenexplosion am Energiemarkt würde damit noch weiter verstärkt. Der Freistaat wäre zudem durch ein Gas-Embargo besonders betroffen. „Das liegt insbesondere an der hohen Industriedichte“, so Norbert Peine.



Entsprechend drastisch wären laut einer vbw Umfrage, an der sich rund 1.100 Unternehmen mit über einer Million Beschäftigten beteiligt haben, die Auswirkungen auf die bayerische Wirtschaft bei kurzfristiger Nicht-Verfügbarkeit: 22 Prozent der Unternehmen im Freistaat müssten den Betrieb einstellen, unter den energieintensiven sogar jedes Dritte. Die Umsatzrückgänge würden sich auf 40 Prozent summieren.



Laut einer Studie des Instituts für Wirtschaftsforschung Halle (IWH) sind bei einem Gas-Embargo 176.000 Arbeitsplätze in Oberbayern bedroht. „Der Verlust an Wertschöpfung würde sich in Oberbayern auf rund 17 Milliarden Euro belaufen – das entspräche einem Rückgang um sieben Prozent“, erklärt Peine und ergänzt: „Im Landkreis Starnberg wären laut Studie allein 4.400 Erwerbstätige direkt durch ein Gas-Embargo betroffen, im Landkreis München 18.000 und in der Stadt München sogar 64.000 Stellen.“ Die Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft (vbw) rechnet damit, dass die indirekte Betroffenheit entlang der Wertschöpfungsketten durch abreißende Lieferketten oder fehlende Grundstoffe noch schwerer wiegt. Hinzu kommen weitere negative Effekte wie ein Anstieg der Weltmarktpreise für Energie.



„Ein Gas-Embargo wäre ein schwerer Einschnitt für die Beschäftigten, für die Gesellschaft und für unseren Standort. Wir stehen vor dem dauerhaften Verlust von industriellen Strukturen und damit von Wohlstand. Wir müssen uns so schnell wie möglich unabhängig von russischen Gaslieferungen machen. Das ist die nachhaltige Lösung“, so Peine abschließend.



Alexander Reiss, Betriebsleiter Klosterbrauerei Andechs, sagte: „Kurzfristig lässt sich der Energieträger Gas für die Klosterbrauerei Andechs nicht ersetzen. Wir benötigen pro Jahr über vier Millionen KWh, mit denen wir im Sudhaus die Maische erhitzen und die Würze kochen. Leitungen, Tanks, Filter, Flaschen und KEG-Fässer müssen wir ebenso reinigen und sterilisieren wie die Produktionsgebäude heizen. Auch unser Blockheizkraftwerk kann ohne Gas weder Strom noch Wärme erzeugen. Eine Umstellung auf Öl ist aufgrund der Lagerkapazitäten nicht realistisch. Betroffen sind auch unsere Zulieferer und Rohstofflieferanten. Unsere Mälzer verwenden Gas zur Energieerzeugung für das Darren des Malzes. Ohne Gas käme unserer Einschätzung nach auch die Herstellung von Flaschen ebenso zum Erliegen wie die Produktion von Reinigungsprodukte wie Laugen und Säuren.“

