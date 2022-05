Oktoberfest 2022 findet statt: Bayerische Wirtschaft zeigt sich erleichtert

Besucher des Oktoberfestes fahren auf der Theresienwiese mit einem Karussell. © Matthias Balk/dpa

Starnberg - Die oberbayerische Wirtschaft begrüßt die Entscheidung der Landeshauptstadt, das Oktoberfest in diesem Jahr wieder auszurichten.

„Die vergangenen zwei Jahre ohne Wiesn waren ein schwerer Einschnitt für die Wirtschaft in der Stadt, aber auch für die Wirtschaft im gesamten Umland“, erklärt Manfred Gößl, Hauptgeschäftsführer der IHK für München und Oberbayern. „Das Oktoberfest bedeutet für Hotels, Wirte, Schausteller, Souvenirverkäufer, Einzelhändler, aber auch Taxibetriebe und viele weitere Wirtschaftsbranchen die umsatzstärkste Zeit im Jahr. Nach strikten Einschränkungen und ausbleibenden Gästen in den vergangenen zwei Jahren können sie endlich auf den lang ersehnten Schub hoffen.“

Erheblicher Wirtschaftswert

Gößl verweist darauf, dass die Wiesn einen Wirtschaftswert von mehr als einer Milliarde Euro hat. „Bis jetzt hat sich gerade in der Stadt der Tourismus seit Auslaufen der Corona-Beschränkungen noch nicht wirklich erholt. Deswegen ist diese frühzeitige und eindeutige Entscheidung von Oberbürgermeister Dieter Reiter so wichtig. Branchenübergreifend gibt es jetzt Planungssicherheit für den Herbst und Vorfreude auf steigende Übernachtungs- und Umsatzzahlen, wenn auch wieder Gäste aus der ganzen Welt nach München kommen und gemeinsam mit den Münchnerinnen und Münchnern in Geselligkeit auf der Theresienwiese feiern“, so der IHK-Chef.

