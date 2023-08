Oldtimer Club München übergibt 2.500 Euro an Würmtal-Tafel

Bild mit Oldtimer: (v.l.) Jürgen Maul, Rudolph Haux, Karin Wolf und Marcus Gebhard. © Gemeinde Krailling

Krailling – Mit einem großen Scheck und einer blankgeputzten Oldtimer-Replik fuhr der Oldtimer Club München vor dem Kraillinger Rathaus vor und sorgte für Interesse bei den Passanten und große Freude bei Bürgermeister Rudolph Haux sowie Karin Wolf, die stellvertretend für die Ehrenamtlichen des Würmtal-Tischs die Spende entgegennahm

Einmal jährlich veranstalten Oldtimer Club München (OCM) und Lions Club Starnberg zusammen eine touristische Ausfahrt, in diesem Jahr in Richtung Kloster Scheyern. Der Erlös, der im Vorjahr veranstalteten Fahrt, kommt – wie in den Jahren zuvor auch – dem Würmtal-Tisch zugute. Von den insgesamt 2.500 Euro gehen 1.500 Euro an den Planegger und 1.000 Euro an den Starnberger Tisch. Jürgen Maul, Vorstand des Oldtimer Club München, und Marcus Gebhard, ein Gründungsmitglied des Clubs, sehen bei der Aktion die Möglichkeit, das Angenehme mit dem Sozialen zu verbinden.