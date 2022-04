Von Starnberg bis Bernried auf der Felge unterwegs

Die Polizei Starnberg sucht nach einem Autofahrer, der einen Teil der Lauffläche eines Reifens verlor und trotzdem mit dem Pkw unterwegs war.

Pöcking - In der Nacht auf Sonntag ereignete sich auf der B 2 in Pöcking eine kuriose Unfallflucht. Ein Pkw-Fahrer ist auf einer Felge unterwegs.

Wie die Polizei mitteilt, kam ein Pkw auf der B 2 in Fahrtrichtung Weilheim zwischen Pöcking Nord und Pöcking Süd auf das rechte Bankett und verlor dadurch einen Teil seiner Lauffläche des rechten Vorderreifens. Dieser Reifen wurde von einer Streife der Polizeiinspektion Starnberg am Sonntag gegen 9.50 Uhr aufgefunden. Danach stellten sie fest, dass der Pkw noch bis kurz nach der Ausfahrt Pöcking Süd auf der Felge weiter fuhr, wendete und dann über Pöcking und Feldafing noch bis nach Tutzing fuhr.

Starke Furchen in der Straße entstanden

Die Streife konnte die Spur bis Tutzing verfolgen. Hier verlor sich die Spur in einer Baustelle. Durch die Fahrt auf der Felge entstanden in der Straße starke Furchen. Ob hier ein tatsächlicher Schaden entstanden ist, und wie hoch dieser dann sein wird, kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht gesagt werden. Hier muss erst mit den betroffenen Gemeinden und der Straßenmeisterei Rücksprache gehalten werden.

Gesuchtes Fahrzeug taucht in Bernried auf

Am Montag meldete die Polizei Penzberg ein Fahrzeug, welches in Bernried stand. Es handelte sich um einen schwarzen Audi A 6 Kombi mit Weilheimer Kennzeichen. An dem Fahrzeug waren die Laufflächen der beiden rechten Reifen weg. Es handelte sich hier eindeutig um das gesuchte Fahrzeug. Der Fahrer ist bislang unbekannt. Somit ist das Fahrzeug tatsächlich mit beschädigten Reifen von der B 2 über Pöcking, Feldafing und Tutzing bis nach Bernried gefahren.

Wer kann Angaben machen?

Zeugen dieser Fahrt sollen sich bitte mit der Polizei Starnberg, Telefon 08151/364-0, in Verbindung setzen.