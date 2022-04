Ostereiersuche, Kaffee und Kuchen im Paradies in Possenhofen

Die DLRG Pöcking-Starnberg hat für die Kinder wieder Ostereier versteckt. © DLRG Pöcking-Starnberg

Starnberg-Possenhofen - Die Jugend der DLRG Pöcking-Starnberg führt dieses Jahr wieder ihre traditionelle Ostereiersuche durch. Es sind wieder viele süße Ostereier und Osterhasen und auch wieder Freifahrten mit einem DLRG-Rettungsboot versteckt.

Los geht‘s am Ostermontag, 18. April, um 14 Uhr. Dann sind Familien und Gäste ins Badegebiet Paradies in Possenhofen am Starnberger See eingeladen. Nicht nur Ostereier suchen kann man zwischen 14 und 17 Uhr in der Nähe der DLRG-Rettungsstation. An der DLRG-Rettungsstation wird auch Kaffee und Kuchen gegen eine kleine Spende ausgegeben.

Rund um die Uhr im Einsatz - 24 Stunden am Tag

Die DLRG Pöcking-Starnberg repräsentiert im Landkreis Starnberg die weltweit größte Wasserrettungsorganisation. Ihre Einsatzkräfte stehen rund um die Uhr und an jedem Tag im Jahr ehrenamtlich für Notfälle bereit. Mit dem zusätzlichen First Responder Dienst werden die Retter parallel zu Rettungswagen und Notarzt zu jedem Notfall im Gemeindegebiet Pöcking alarmiert und können so lebensrettende Zeit für den Patienten gewinnen. Die DLRG-Rettungshundestaffel Starnberg steht jederzeit zur Verfügung, um regional und auch überregional Vermisste zu suchen. Rund 400-mal pro Jahr werden die ehrenamtlichen Pöckinger Retter alarmiert, um Menschen in Not zu helfen.

Mehr Infos über die DLRG gibt es online

Mehr Infos zum Verein DLRG Pöcking-Starnberg gibt es unter www.poecking-starnberg.dlrg.de und immer aktuell auf der Facebook-Seite des DLRG-Ortsverbandes unter: www.facebook.com/DLRGPoeckingStarnberg. Mehr Infos zur DLRG-Rettungshundestaffel Starnberg gibt es auf der genannten Homepage und immer aktuell auf der Facebook-Seite unter: www.facebook.com/DLRGRettungshunde.