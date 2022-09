Man trägt Hut bei der Wiesn 2022: Susanne Geske aus Unering stattet nicht nur Vereine aus

Von: Petra Straub

Nicht nur für die Mitglieder der Tutzinger Gilde gehören Stöpselhüte zum traditionellen Gewand. Unser Foto zeigt sie bei der Oidn Wiesn 2014. © Tutzinger Gilde/Alois Weiß

Unering – Zuckerwatte und frisch gezapftes Bier, Schlagerpartys in den Bierzelten und Gäste aus der ganzen Welt. Ab heute Mittag dreht sich das bunte Wiesn-Karussell in München wieder. Burschen schlüpfen in Lederhosen und Madln in ihre Dirndl und versammeln sich nach zwei Jahren Corona-Pause zum Feiern auf dem Oktoberfest. Ihr Outfit peppen sie vorab bei Susanne Geske in Unering auf. Die gebürtige Münchenerin weiß, was man obenrum trägt.

Von Ingolstadt im Norden bis nach Garmisch-Partenkirchen im Süden reicht das Einzugsgebiet der Kundschaft von Susanne Geske in dem Seefelder Ortsteil. Nur ein Schild an der Straße weist auf den Laden mit Werkstatt hin, der sich in einem Wohngebäude über ganze drei Stockwerke erstreckt und dort eine ungeahnte Anzahl an Hüten und traditionellen Accessoires aufweist, die dem traditionellen Look beim Oktoberfestbesuch eine besondere Note verleihen. Vor allem die Mitglieder von Musik- und Trachtenvereinen kommen nach Unering, um Kopfbedeckungen für die Mitglieder maßschneidern oder ältere Modelle im wahrsten Sinn des Wortes aufbügeln zu lassen. Es kommt auch öfter vor, dass der Enkel das Erbstück des Opas in Geskes Werkstatt bringt, um es weiten oder eindampfen zu lassen. „Ein Hut ist etwas fürs Leben“, weiß Susanne Geske aus Erfahrung – wenn sie neben der gewünschten Größenänderung auch Verformungen, Gerüche und Schmutzrückstände entfernt, tragen die Kunden die seltenen Stücke meist voller Stolz nach Hause.



„Der Kopf wird von mir dann automatisch abgescannt“

In einem Bügel- und einem Nähzimmer haucht sie den Hüten neues Leben ein. Dafür liegen verschiedene Hutbänder und entsprechend geformte Holzblöcke bereit. Wenn ihre Kundschaft etwas Neues sucht und dieser Tage in voller Montur, in Dirndl und Lederhosen vor ihr steht, weiß Susanne Geske sofort, was Frau und Mann steht. „Der Kopf wird von mir dann automatisch abgescannt“, sagt die Fachfrau. Meist probieren die Kunden viele Hüte auf und entscheiden sich am Ende für das von ihr ausgewählte Modell, plaudert sie mit einem bescheidenen Lächeln aus dem Nähkästchen. Immerhin steht sie schon seit Kindesbeinen in dem 1967 gegründeten Laden der Eltern und ist auch gleich nach dem Abitur in den Betrieb eingestiegen. Bei kniffeligen Anfertigungen und Reparaturen wird sie von einer Hutmachermeisterin unterstützt. Die meisten Hut-Rohlinge aus Filz und Stroh kauft sie in Italien. Billigware aus Asien gibt es bei ihr nicht.



Bei Susanne Geske in Unering gibt es ein riesiges Angebot an Hüten und Trachtenschmuck. © Petra Straub

Im Vergleich zur Wiesn der vergangenen Jahre – vor Corona – war der Ansturm in ihrem Geschäft in den vergangenen Wochen und Monaten eher verhalten. Geske glaubt, dass das daran liegt, dass bis zuletzt nicht ganz sicher war, ob das Oktoberfest überhaupt stattfindet. Geske hat auch festgestellt, dass ihre Kundschaft immer mehr nach „Allroundern“ sucht, nach Hüten, die nicht nur zu traditionellen Kleidungsstücken, sondern auch zum legeren Jeans-Outfit für den Biergarten-Besuch passen. „Das Aufgemaschelte fällt heuer ganz weg“, sagt sie und deutet auf einen kessen Fascinator, ein mit schwarzem Band eingefasstes, aufgebayrischtes Hütchen aus Stroh, das mit einem Haarreif am Kopf befestigt wird. Obendrauf sitzt eine in der Luft baumelnde lange schwarze Feder, „da weiß der Mann immer, wo sie sind“, scherzt die Fachfrau.

Sie vermutet, dass die gestiegenen Lebenshaltungskosten der Grund dafür sind, dass das Portemonnaie dieses Jahr nicht so locker sitzt. Das kann sie gut verstehen. Doch vor der Wiesn wird ohnehin meist nach richtigen Dirndl-Hüten verlangt, in Miesbacher oder Werdenfelser Form, je nachdem, woher die Interessenten stammen und in welches Gewand sie schlüpfen.

Mit Pelzmützen-Handel fing alles an



Anfangs wurde in dem Uneringer Hutgeschäft mit Pelzmützen und Strohhüten gehandelt, später wurden auch Maßanfertigungen und Reparaturen angeboten. Schon als Kind hat Susanne Geske gerne Hüte gezählt, später hat ihr Bruder das Handwerk des Hutmachers gelernt und sie das Geschäft schließlich übernommen. Die Ware verkauft sie auch über das Internet. Dieser Absatz hat sie über den Lockdown gerettet, als sie an ihrer Haustür lediglich an ein paar Gärtner und Zimmerer Kopfbedeckungen zum Sonnenschutz verkauft hat.



Neben traditionellen Hüten hält Susanne Geske in bis unter die Decke gefüllten Regalen Modelle für besondere Feierlichkeiten bereit, für Kutschfahrten, Auftritte von Musikern, Zauberern, Schauspielern oder breitkrempige Kopfbedeckungen als Schutz vor Regen (diese sind vor allem bei Brillenträgern sehr begehrt!) beim Spaziergang und der Sonne bei einem ausgedehnten Strandurlaub. Es gibt Hüte für den Theaterbesuch oder die Beerdigung, mal sind sie aus Filz und mal aus Stroh gearbeitet – ganz nach dem Geschmack des Trägers. Und welches Modell setzt Susanne Geske am liebsten auf? Sie greift spontan zu einem Strohhut mit geblümtem Band. „Mir steht alles, weil ich Hüte liebe“, sagt sie und liefert dafür gleich den Beweis. Einen Wiesn-Besuch damit hat sie jedoch nicht geplant. Sie weiß nicht, ob das Dirndl noch passt. Im Lockdown gab es schließlich keine Gelegenheit, es auszuführen.