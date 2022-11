Pärchen wird beim Stehlen in Starnberger Drogerie erwischt

Parfüm stiehlt ein Pärchen in einer Starnberger Drogerie und erwartet nun ein Strafverfahren. (Symbolbild). © imago/Symbolbild

Starnberg - Ob das schon die Weihnachtsgeschenke hätten werden sollen? Ein diebisches Pärchen wird in einer Drogerie in Starnberg der Polizei übergeben.

Eine 18-jährige Frau aus Erding und ein 27 Jahre alter Mann aus Wolfratshausen schauten sich am Montag gegen 13.15 Uhr in der Parfümerieabteilung eines Drogeriemarktes in der Josef-Jägerhuber-Straße um. Ihr Verhalten war dann doch etwas zu auffällig – da es einer Angestellten des Marktes komisch vorkam, beobachtete sie die beiden.

Mehrere Parfümflaschen in Drogerie in Josef-Jägerhuber-Straße gestohlen

Hierbei erkannte sie, dass die junge Frau mehrere Parfüms im Wert von 220 Euro in die Tasche steckte. Ihr Begleiter wachte währenddessen darüber, dass ihnen niemand zuschaute – vergeblich, denn nachdem sie den Markt verlassen hatten, wurden sie von der Mitarbeiterin angesprochen.

Streife der Polizeiinspektion Starnberg nimmt Diebstahl auf

Die hinzugezogene Polizeistreife musste die weihnachtliche Vorfreude dann jäh unterbrechen. Das Parfüm wurde an die Drogerie zurückgegeben, auf das Pärchen wartet nun ein Strafverfahren wegen Diebstahls. (kb)