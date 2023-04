Paketfahrer fährt in Starnberg rückwärts in einen Vorgarten

Rettungskräfte bringen den verunglückten Paketfahrer in Starnberg in eine Klinik.

Mann ist nicht ansprechbar

Starnberg - Ein Paketfahrer fährt in Starnberg rückwärts aus einem Grundstück, auf die Straße und anschließend in den Vorgarten eines angrenzenden Grundstücks.

Am Dienstag, 11. April, gegen 11.20 Uhr ereignete sich der Unfall laut Polizei. Der 35-Jährige aus Wolfratshausen fuhr mit seinem Mercedes Sprinter rückwärts aus einem Grundstück an der Josef-Fischhaber-Straße. Dabei fuhr er über die Straße und weiter in ein dort angrenzendes Grundstück, heißt es. Er kam im Vorgarten zu stehen.

Paketfahrer kommt in Starnberg mit Krankenwagen ins Krankenhaus

Zur Sicherheit wurde noch die FFW Starnberg und der Rettungsdienst mit verständigt, da ein Mitteiler angab, der Fahrer sei nicht ansprechbar. Vor Ort wurde dann durch die Streife festgestellt, dass der Fahrer doch wieder ansprechbar und offensichtlich keine äußeren Verletzungen davon getragen hat. Er kam trotzdem vorsorglich mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus.

Am Fahrzeug und Vorgarten entstand ein Schaden von etwa 5.000 Euro. Das Fahrzeug musste vom Abschleppdienst geborgen werden. (kb)