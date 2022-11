„We are back“: Perchalla eröffnet fünfte Jahreszeit mit spektakulären Auftritten

Von: Andrea Jaksch

Haben es immer noch drauf: Die ehemaligen Faschingsprinzessinen und Gardemädchen, die nun bei den „One Million Girls“ für sehenswerte Showerlebnisse sorgen. © Andrea Jaksch

Söcking- Nach zwei Jahren „Zwangspause“ wegen der Corona-Pandemie, konnte die Starnberger Faschingsgesellschaft Perchalla endlich wieder in die „fünfte Jahreszeit“ starten. Unter dem Motto „we are back“ wurden endlich wieder neue Regenten für die diesjährige Faschingssaison vorgestellt - dieses Mal in der Franz-Dietrich-Halle in Söcking. Das „Wohnzimmer des Vereins“ - die Schloßberghalle - stand wegen der noch nicht abgeschlossenen Sanierung immer noch nicht zur Verfügung.Doch das tat der Stimmung keinen Abbruch.

Sowohl dem Publikum als auch den Perchalla Aktiven der verschiedenen Garden sowie „One Million Dollar Girls“ war die unbändige Lust aufs Tanzen anzumerken. Mit viel Esprit und spritzig wie eh und je wirbelten alle Aktiven der Perchalla über die Bühne und begeisterten das Publikum mit ihrem tänzerischen Können - in der nicht wieder zu erkennenden Turnhalle in Söcking.

Vorbereitung ist alles

Die vielen Perchalla-Mitglieder hatten wirklich ganze Arbeit geleistet und mit viel Engagement unter hohem Zeitdruck einen stimmungsvollen Ballsaal gezaubert. Damit der Hallenboden keinen Schaden nimmt, musste sogar ein extra Tanzboden verlegt werden. Fachgerecht hatte das der neue Faschingsprinz ausgeführt. Denn Prinz Valentin I.(Hofmann) ist in seinem realen Leben gelernter Raumausstatter und Parkettverleger .Als Tänzer ist der 26-jährige bereits viele Jahre bei der Perchalla aktiv und trainiert mittlerweile mit großem Erfolg die Jugendgarde. Zu seinen Hobbys gehören Fotografieren, ausgiebiges Training im Fitnessstudio sowie Joggen - und Berggipfel erklimmen, um von dort den Sonnenaufgang zu erleben. Seinem Markenzeichen als Gardetänzer immer mit in der jeweiligen Kostümfarbe gefärbten Haare auf zu treten, ist er auch als Faschingsprinz treu geblieben. Ihm zur Seite steht Elisabeth I. (Horneber). Die 20-jährige ist ebenfalls eine waschechte Starnbergerin und seit nunmehr 14 Jahren bei der Perchalla - als Hofdame oder Tänzerin. Mit der Krönung zur Faschingsprinzessin konnte sich die Starnbergerin, die einen Bachelor in Elektrotechnik für Energie und Gebäudetechnik in der Tasche hat und zusätzlich noch Architektur studiert, einen lang gehegten Wunsch erfüllen - nachdem sie bereits als Kinderprinzessin schon einmal auf dem Narrentthron gesessen hatte. Wenn sie nicht gerade tanzt oder die Minigarde trainiert, macht sie gerne entspannte Waldspaziergänge oder ist bei einem schönen Buch und einer guten Tasse Kaffee zu finden.

Haben seit dem Krönungsball das Zepter in Starnberg in der Hand: Das Faschingsprinzenpaar Elisabeth I. und Valentin I. sowie das Kinderprinzenpaar Selina I. und Fynn I. © Andrea Jaksch

Musik liegt ihnen im Blut

Kinderprinzessin Selina I.(Meister) wollte ebenfalls schon immer Prinzessin werden. Die 12-Jährige besucht das Gymnasium in Kempfenhausen. Ihre Lieblingsfächer sind Mathematik, Kunst Musik und Sport. In ihrer Freizeit trifft sie sich gerne mit Freunden oder tanzt. Ihren Prinzen Fynn I.(Nagel) musste sie ewig lange bitten, bis er sich endlich bereit erklärt hatte, ihr in der Faschingssaison an der Seite zu stehen. Der 13-jährige Fynn Noah Nagel aus Percha besucht ebenfalls das Gymnasium in Kempfenhausen und ist sportlich sehr aktiv. Am liebsten fährt er mit seinem Papa auf dem Bike Downhill. Außerdem ist er in einem Verein als Leistungsschwimmer aktiv, liebt Musik und tanzt schon immer wahnsinnig gerne.

„Ihr macht einen tollen Job“

Insgesamt sind in der diesjährigen Faschingssaison 52 Tänzer plus Prinzenpaare auf der Bühne. Mit den Moderatoren - Hofstaat und vielen fleißigen Helfern, kommt die Perchalla auf die stolze Zahl von 110 Aktiven, die heuer mit der Faschingsgesellschaft unterwegs sind. Für das Engagement des Präsidiums um Perchalla-Vorsitzenden Andreas Denk, immer alle bei Laune zu halten - auch während der schwierigen beiden Jahre - wurden sie von Landrat Stefan Frey gewürdigt: „Ihr macht einen tollen Job“, so der Landrat. Im Gegenzug wurde Stefan Frey im Anschluss zum Ehrensenator ernannt. Bürgermeister Patrick Panik hatte sich entschuldigen lassen.