Perfektes Comeback der Bauernbühne Ammersee in Herrsching

„Da Grantlhuaber“ wird bis 1. Mai aufgeführt

Herrsching - Nach drei Jahren Corona-Pause gab die Bauernbühne Ammersee dieser Tage ihr gefeiertes Comeback mit der Premiere des komödiantischen Dreiakters „Da Grantlhuaber“ von Peter Landstorfer und lässt keinen Zweifel offen: Die zehn Laiendarsteller spielen auf erstaunlich professionellem Niveau.

„Der Bayer an sich ist nicht grantig – er will durch Granteln nur seine innere Zufriedenheit verbergen“, weiß Severin Schaufelspiel (Stefan Weber), der als örtlicher Bestatter stets lakonisch den Überblick behält. Derweil will sich der Grantlhuaber Jakob Suderer, der als Gemeindeschreiber auch mal gern autonom den Bürgermeisterstempel in die Hand nimmt, den Vorwurf des Grantelns gleich gar nicht gefallen lassen.



Robert Brack steht seit drei Jahrzehnten auf den Brettern, die die Welt bedeuten und ist als muffeliger Grantlhuaber ein absoluter Volltreffer. „Ich bin nicht grantig, ich sag nur, wie’s is‘“ – verleiht Brack der Figur in dezentem Ausdruck stets den wurschtigen Charakter des gern auch mal korrupten Amtsstubenhengstes.



Regisseurin Monika Jäger steht in Herrsching auch auf der Bühne

Regisseurin Monika Jäger steht als herrlich resolute Krontaler Sofie selbst auf der Bühne und wollte das Stück bereits 2020 zur Aufführung bringen. Die Pandemie funkte damals ganz knapp dazwischen: „Vier Wochen vor der Premiere war hier schon alles gestanden.“ Seither ist die Truppe nicht mehr aufgetreten, auch die Ursprungsbesetzung erfuhr einige Änderungen.

Seit Probenbeginn im Januar neu im Team ist Johanna Lishek als süße Bürgermeistertochter. Die 20-Jährige wuchs aus der Jugendtruppe quasi organisch in die Erwachsenen hinein. Den Altersdurchschnitt senkt auch der erst 14-jährige Jakob Lishek, eigens fürs Klingeln des Amtsstuben-Retrotelefons zuständig.



Lokalpolitik mal hinter den Kulissen

Lokalpolitik mal hinter den Kulissen: Die deftig urbayerische „Mia-san-mia-Politik“ von Bürgermeister Franz Dipflmayr alias Alexander Tropschug verstrickt sich unbequem in der eigenen Spezlwirtschaft und so muss der Dipfmayr dann letztlich doch so einige Zugeständnisse machen, wenn er das 100-jährige Jubiläumsfest ungestört durchziehen will. Als bald selbstverliebter, bald täppischer Rathauschef ist Tropschug eine echte Punktlandung. „Eine richtige Rampensau“, sagt der Vorsitzende des Ammerseer Bauerntheaters Franz Czasny und lacht. Kein Wunder, dass Tropschug als König der Hallensprecher, der nicht nur beim Audi-Dome-Volleyball sondern auch beim Fischerstechen in Herrsching moderiert, echte Bühnenpräsenz mitbringt.



Bauernbühne Ammersee in Herrsching legt viel Wert auf Ausbildung

Das erstaunlich professionelle Niveau der aus dem gesamten Landkreis zusammengewürfelten Truppe speist sich nicht nur aus Talent und Erfahrung. Czasny und Jäger bleiben in Sachen Fortbildung stets am Ball. „Wir legen unwahrscheinlich viel Wert auf Ausbildung. Einmal im Jahr gibt es einen Hauslehrgang vom Verein Bayerischer Amateurtheater. Wir holen uns einen Schauspielpädagogen, der alles aus uns rauskitzelt“, erklärt Czasny und ist besonders stolz auf Spielleiterin Jäger: „Sie ist permanent auf Lehrgängen. Es ist eine besondere Leistung, was sie aus den Leuten rausholt.“ (Nilda Frangos)

Vorstellungen der Bauernbühne Ammersee im April und am 1. Mai

Wer rausfinden möchte, wie Lokalpolitik auf gut bayerisch funktioniert und wie in Kleinkreuthbadwild Festhausenscheidling letztlich doch alle zu ihrem ganz persönlichen Vorteil kommen, hat noch an folgenden Wochenenden Gelegenheit dazu: Freitag, 14. April; Samstag, 15. April; Sonntag, 16. April; Samstag, 22. April; Sonntag, 23. April; Sonntag, 30. April und Montag, 1. Mai.