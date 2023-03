Petra Schaber aus Gräfelfing erhält das Ehrenzeichen für Verdienste im Ehrenamt

Teilen

WürmtalTisch und interkultureller Treffpunkt: Regierungspräsident Dr. Konrad Schober zeichnet Petra Schaber aus. © Regierung von Oberbayern

Gräfelfing – Für ihre langjährigen ehrenamtlichen Tätigkeiten hat Regierungspräsident Dr. Konrad Schober zwei Bürgern aus Oberbayern das Ehrenzeichen des Bayerischen Ministerpräsidenten für Verdienste im Ehrenamt ausgehändigt.

Die Ehrennadel samt Urkunde hat Petra Schaber aus Gräfelfing für ihren unermüdlichen Einsatz für den WürmtalTisch, den sie 2005 in Gräfelfing gründete. Eine Initiative zur Lebensmittelverteilung an Bedürftige nach dem Muster der bekannten Tafeln.



Dabei suchte sie Spender sowie Helferinnen und Helfer und leistete die organisatorische und logistische Vorbereitung. „Mit Ihrer Überzeugungskraft konnten Sie auch jene umstimmen, die eine Tafel in der prosperierenden Gemeinde Gräfelfing für unnötig hielten“, betonte der Regierungspräsident in seiner Laudatio. Noch heute koordiniert Petra Schaber die rund 45 Helferinnen und Helfer und beteiligt sich mit viel Ausdauer an der Lebensmittelverteilung – selbst den privaten Urlaub richtet sie nach wöchentlichen Ausgaben, Terminen und anderen „Tafelverpflichtungen“.



Mittlerweile hat sich der WürmtalTisch durch den stetigen Zuzug von Geflüchteten nach Gräfelfing auch als interkultureller Treffpunkt etabliert, bei dem Vorurteile gegenüber anderen Kulturen abgebaut werden.