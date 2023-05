Pflegestützpunkt Starnberg bietet Sprechstunden in den Landkreis-Gemeinden an

Fragen rund um die Pflege werden bei Außensprechstunden des Pflegestützpunktes Starnberg beantwortet. © Bernd Weißbrod/dpa/Symbolbild

Landkreis - Der Pflegestützpunkt Starnberg wiest auf seine Außensprechstunden in den kreisangehörigen Gemeinden hin.

Um eine wohnortnahe und niederschwellige Beratung zur Pflege zu gewährleisten, finden monatlich Außensprechstunden in Andechs, Berg, Gauting, Gilching, Herrsching, Tutzing, Weßling und Wörthsee statt. Um Wartezeiten zu vermeiden, wird eine vorherige Terminvereinbarung beim Pflegestützpunkt unter Telefon 08151/148-77733 oder per E-Mail an pflegestuetzpunkt@lra-starnberg.de empfohlen.

Der Pflegestützpunkt im Landkreis Starnberg ist zentrale Anlaufstelle zu allen Fragen rund um die Pflege. Im Falle einer Pflege- oder Hilfebedürftigkeit ist viel zu beachten und zu organisieren. Neben der Auswahl passender Unterstützungsangebote sind vielerlei Formalitäten zu regeln, um die Finanzierung sicherzustellen. Der Pflegestützpunkt Starnberg berät vertraulich, umfassend, wohnortnah, kostenfrei und neutral. Zudem hilft er bei Anträgen. Um das vielfältige Angebot im Landkreis Starnberg sinnvoll zu nutzen, begleitet und koordiniert der Pflegestützpunkt Starnberg entsprechende Hilfen im Einzelfall.

Außensprechstunden im Landkreis Starnberg

Andechs: 2. Montag im Monat von 14.30 Uhr – 16.30 Uhr Rathaus Andechs, Andechser Straße. 16, 82346 Andechs-Erling

Berg: 2. Mittwoch im Monat von 14.30 Uhr – 16.30 Uhr Wohnzentrum Etztal, Perchastraße 11, 82335 Berg

Gauting: 2. und 4. Dienstag im Monat von 13.30 Uhr – 15.30 Uhr Gautinger Insel, Grubmühlerfeldstraße 10, 82131 Gauting

Gilching: Letzte Donnerstag im Monat von 15.30 Uhr – 17.30 Uhr, Rathaus, Rathausstraße 3, 82205 Gilching

Herrsching: 3. Montag im Monat von 13.30 Uhr – 15.30 Uhr Herrschinger Insel, Bahnhofstraße 38, 82211 Herrsching a. Ammersee

Tutzing: 4. Montag im Monat vom 11 Uhr – 13 Uhr Wohnanlage betreutes Wohnen, Bräuhausstaße 3, 82327 Tutzing. Am 22. Mai findet keine Außensprechstunde statt!

Weßling: 3. Mittwoch im Monat von 14.30 Uhr – 16.30 Uhr Nachbarschaftshilfe, Am Seefeld 1, 82234 Weßling

Wörthsee: 1. Dienstag im Monat von 16 – 18 Uhr, Gemeinde Wörthsee, Seestraße 20, 82237 Wörthsee. Am 17. Mai findet keine Außensprechstunde statt!

Selbstverständlich kann auch unabhängig von den Außensprechstunden ein Termin zur Pflegeberatung im Pflegestützpunkt in Starnberg vereinbart werden. (kb)