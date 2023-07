PI Gauting: Gestohlener Pick Up wieder bei Eigentürmer

Von: Oliver Puls

Die PI in Gauting meldet einen Erfolg: Ein mutmaßlicher Autodieb konnte gefasst werden. © Bundespolizei

Gauting – Bereits am 1. Juni wurde in Hausen ein Fiat Pick Up gestohlen, jetzt kann die Polizei in Gauting einen Erfolg melden. Der mutmaßliche Täter konnte nach zwei weiteren von ihm begangenen Pkw-Diebstählen aus dem Verkehr gezogen werden.

Der in Hausen gestohlene Fiat konnte exakt einen Monat nach der Tat am 1. Juli ohne Kennzeichen in einem Wald bei Tittmoning von Polizisten der PI Laufen aufgefunden und sichergestellt werden. Nach einer durchgeführten Spurensicherung konnte die Hausener Familie das nahezu unbeschädigte Fahrzeug im Wert von 27.000 Euro vergangene Woche bei den Kollegen in Laufen wieder abholen.



Interessant ist bei der Aufklärung des Falles der Umstand, dass es sich bei dem mutmaßlichen Täter um einen 51-jährigen Pferdewirt handelt, der zuvor auf einem Pferdehof in Hausen gearbeitet hat und praktisch ab dem Zeitpunkt des gestohlenen Fiat nicht mehr an seiner Arbeitsstelle erschienen war. Dieser Mann konnte letzte Woche am 6. Juli in Rothenburg ob der Tauber in Baden Württemberg festgenommen werden, nachdem er dort in einem ebenfalls gestohlenen Opel per GPS von dessen Besitzer geortet worden war.



Die dortige Staatsanwaltschaft Ravensburg hatte Haftbefehl gegen den wegen diverser Eigentumsdelikte polizeibekannten Mann beantragt, nachdem er zuvor in Laufen bereits einen weiteren Pkw, einen VW Caddy von einem Pferdehof gestohlen hatte. Der besagte VW Caddy konnte von den Kollegen in Rothenburg ob der Tauber in einer Scheune aufgefunden und seiner Besitzerin in Laufen mittlerweile ebenfalls wieder zurückgegeben werden.



Der festgenommene Pkw-Dieb sitzt mittlerweile in der JVA Nürnberg ein, nachdem der Tatort des zuletzt von ihm gestohlenen Opel Combo im Zuständigkeitsbereich der Kripo Ansbach in Bayern lag.