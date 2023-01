Pkw erfasst Radfahrer am B2-Kreisverkehr bei Pöcking

Teilen

Einen Unfall am B2-Kreisverkehr bei Pöcking meldet die Polizei Starnberg. Eine Autofahrerin hat einem Radfahrer die Vorfahrt genommen. © Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild

Pöcking - Am Kreisel an der B2 in Pöcking nimmt eine 25-jährige Autofahrerin einem Radfahrer die Vorfahrt. Es kommt zur Kollision. Der Mann wird vom Rettungsdienst versorgt.

Heute Morgen, gegen 7.30 Uhr, befuhr ein 53-jähriger Radfahrer aus Pöcking mit seinem Fahrrad das Gewerbegebiet am Schmalzhof. Er fuhr in den Kreisverkehr zur B 2 ein und wollte den Kreisverkehr an der Ausfahrt in Richtung Maxhof-Kaserne verlassen. Zeitgleich befuhr eine 25-jährige Frau aus München mit ihrem Pkw die B 2 von Starnberg kommend in Richtung Weilheim. An der Einmündung zum Kreisverkehr übersah sie den Radfahrer, obwohl die Beleuchtung an dem Fahrrad in Betrieb war und er auch noch eine Weste mit Reflexionsstreifen und einen Helm trug, und es kam zu einer Berührung zwischen dem Fahrrad und dem Auto. Der Radfahrer stürzte zu Boden. Dabei wurde er leicht verletzt und erlitt Abschürfungen.

53-jähriger Radfahrer aus Pöcking stürzt zu Boden

Er wurde vor Ort vom Rettungsdienst versorgt, eine Mitnahme ins Krankenhaus war aber nicht nötig. An dem Fahrrad und der Bekleidung des Radfahrers entstand ein Schaden von rund 200 Euro, an dem Auto war kein Schaden ersichtlich. Die Frau muss sich nun wegen der fahrlässigen Körperverletzung und dem Vorfahrtsverstoß verantworten. (kb)