Plastikfrei: Aktionswoche der vhs Starnberg startet Ende Mai

Plastik verboten: Vor der Corona-Pandemie wurden stündlich allein hierzulande rund 320 000 Einweg-Becher für heiße Getränke verbraucht. Jede Menge Müll, der die Umwelt massiv belastet. Deshalb gilt seit Anfang Juli EU-weit ein Verbot für den Verkauf von Einweggeschirr aus Plastik – egal ob Strohhalm, Besteck oder Kaffeebecher. Alternativen wie aufquellende Papierhalme sind teilweise leider noch nicht vollends ausgereift. © Ulrich Baumgarten/dpa

Landkreis - Plastikfrei – sei dabei! lautet das Motto Aktionswoche vom 30.Mai bis 3.Juni unter dem sich die Volkshochschulen Starnberger See, Straubing und Aschaffenburg zusammengetan haben. Plastik möglichst zu vermeiden ist ein Element um nachhaltig und ressourcenschonend zu leben.

Die Veranstaltungen der drei Volkshochschulen, die sie gemeinsam mit lokalen Partner auf die Beine gestellt haben, bieten Ideen wie jede/r Einzelne aktiv werden kann. Ausstellungen und (überregionale) Vorträge - live und als Stream- , vermitteln Hintergrundwissen. Genau wie die Aktionen vor Ort, machen sie Lust darauf, selbst aktiv zu werden.



Die Auftaktveranstaltung findet am Mo. 30.Mai um 19 Uhr in der vhs Starnberger See statt: Dr. Maiken Winter beschäftigt sich in Ihrem Vortrag „Leben ohne Plastik?“ mit Wegen aus der Wegwerfgesellschaft.. Es folgen täglich weitere Vorträge aus den vhs’en, die auf online verfolgt werden können. Zudem finden in der ganzen Woche an vielen Starnberger Veranstaltungsorten Führungen, Diskussionen, Ausstellungen und Mitmachaktionen statt. Alle Angebote finden sich unter: https://www.vhs-starnberger-see.de/programmorientierung/nachhaltig-leben.

Geboren wurde die Idee zur Aktionswoche im Rahmen eines Fortbildungsangebotes zu „BNE – Bildung für Nachhaltige Entwicklung“ des Bayerischen Volkshochschulverbandes. Die Deutsche UNESCO-Kommission (DUK) formuliert den Hintergrund der Bildung für Nachhaltige Entwicklung so: „BNE befähigt Lernende, informierte Entscheidungen zu treffen und verantwortungsbewusst zum Schutz der Umwelt, für eine bestandsfähige Wirtschaft und einer gerechten Gesellschaft zu handeln und dabei die kulturelle Vielfalt zu respektieren.“ (DUK 2015) Die Projekte, Veranstaltungen und Aktionen der Aktionswoche sollen also das Wissen und die Kompetenz vermitteln, bewusste Entscheidungen zu treffen und entsprechend zu handeln und die Teilnehmer für das Thema Plastikfrei zu sensibilisieren. Ziel ist , das Bewusstsein zu schärfen, wie wir unser Handeln so ausrichten können, dass sowohl jetzige als auch zukünftige Generationen ein gutes Leben haben.

