In Wörthsee wird eine Containeranlage am Blumenfeld in Waldbrunn errichtet

Platz für weitere Hunderte Geflüchtete im Landkreis Starnberg

Von: Petra Straub

Container für bis zu 120 Personen sollen auf dem kleinen Grundstück direkt an der Bahnlinie neben dem Kinderhaus in Feldafing entstehen. © Petra Straub

Landkreis - Die Zeit drängt. „Wir wissen, dass es wieder eine Verteilung gibt“, sagt Stefan Diebl, Pressesprecher des Landratsamts Starnberg. Deshalb drückt die Behörde bei der Suche nach Flächen für Container-Unterkünfte für Geflüchtete im Landkreis aufs Gas. Wörthsee, Tutzing und zuletzt Feldafing sagten dieser Tage zu, wie die anderen Landreis-Gemeinden Wohncontainer aufzustellen.

Am Dienstag wurde in Feldafing, der letzten der drei genannten Gemeinden, ein entsprechender Beschluss gefasst. Nach dieser Entscheidung ist aus dem Landratsamt Erleichterung zu vernehmen. Da Turnhallen für Landrat Stefan Frey keine adäquate Unterbringung für Geflüchtete sind, ist er froh über die in den Gemeinden gefassten Beschlüsse. „Im Vorfeld ist immer viel Überzeugungsarbeit zu leisten“, sagt er. Man versuche stets, eine für alle verträgliche Lösung zu finden.

Jetzt geht es an die Planung der drei Container-Wohnanlagen

„Es kann schnell gehen“ bei der Belegung, weiß Diebl und verweist auf die Flüchtlingswelle 2015. Und weil niemand weiß, wie sich die Situation entwickelt, wurden nicht nur die drei Gemeinden angeschrieben, die bislang keine Container aufgestellt haben, sondern alle. Nun muss sich der Landkreis um die Planung, die Finanzierungsgenehmigung und Kostenübernahme seitens des Freistaats kümmern, um den Aufbau, Unterhalt und die Pacht der drei geplanten Containeranlagen.

In Feldafing sollen Geflüchtete nahe der Kinderkrippe untergebracht werden

Mit dem Beschluss des Gemeinderats Feldafing, auf dem Grundstück südwestlich des Bahnhofplatzes bei der Kinderkrippe eine Containeranlage zu errichten, stehen voraussichtlich ab dem Frühjahr in allen drei Orten Unterkünfte für je 100 bis 150 Personen zur Verfügung. Aktuell befindet sich der Landkreis im Vergleich zu anderen Landkreisen bei der Belegung etwa zehn Prozent über dem Soll (wir berichteten). Durch die jüngsten Zusagen wird der Puffer noch etwas größer.



In Wörthsee wird eine Containeranlage am Blumenfeld in Waldbrunn errichtet

Wörthsee beschloss vor wenigen Tagen als erste der drei Gemeinden das Aufstellen einer Containeranlage für 128 Geflüchtete. Sie soll auf der Fläche am Kreisel nahe der A96 in Waldbrunn errichtet werden, die als Blumenfeld bekannt ist. Kurz darauf stimmte Tutzing (wie Wörthsee einstimmig) für eine Lösung auf der Klosterwiese. Die Missions-Benediktinerinnen hatten dafür im Vorfeld Grund direkt an der Ortsdurchfahrtsstraße zur Unterbringung von Geflüchteten angeboten. Es ist das größte der drei Areale. Somit sind in Tutzing die Adressen Traubinger Straße und alte Minigolfanlage passé, die wegen eines fehlenden Gehwegs beziehungsweise der Nähe zu einer Kinder- und Jugendeinrichtung nicht für geeignet erschienen.



In Tutzing stellen die Missions-Benediktinerinnen ein großes Areal für Flüchtlingscontainer zur Verfügung

Feldafing hatte im Vorfeld der Gemeinderatsabstimmung vom Landratsamt auch Flächen an der alten Post, am Starzenbach und an der Villa Carl und am Hans-Albers-Weg prüfen lassen. Die erste fiel aus privatrechtlichen Gründen durch, die zweite (vom Landratsamt präferierte) wegen der Lage im Landschaftsschutzgebiet beziehungsweise wegen eines damit begründeten drohenden Bürgerbegehrens. Bei der dritten sei unter anderem die Erschließung schwierig, zudem liege sie nah an Tutzing und müsste im Falle eher dieser Gemeinde zugeordnet werden, erklärte Bürgermeister Bernhard Sontheim.



Kurz Wege zu öffentlichen Verkehrsmitteln, Supermärkten und Bildungsstätten

Wo auf dem Grundstück nahe der Kinderkrippe in Feldafing die Container aufgestellt werden, ist noch nicht klar. Eine „exakte Planung“ erfolge immer erst nach dem Gemeinderatsbeschluss, so Kreisbaumeister Dr. Christian Kühnel, der mit Fachbereichsleiterin für Migration des Landratsamts, Sabine Neumann bei der Ratssitzung in Feldafing anwesend war. In Feldafing nannten die beiden Landratsamtsvertreter noch einmal die Prioritäten bei der Standortsuche: Die Anlagen müssen aufgrund der Dringlichkeit schnell umzusetzen sein. Zudem spielen die Kosten eine Rolle, die von Größe, Gründungsaufwand und Erschließung abhängen. Wichtig ist auch, dass die Wege von den Wohnanlagen zu öffentlichen Verkehrsmitteln, Lebensmittelgeschäften und Schulen kurz sind und dass auf dem Areal nicht nur Platz für Container, sondern auch im Außenbereich ist, um sich dort aufhalten zu können.



Feldafings Bürgermeister Bernhard Sontheim: „Ich selbst konnte es mir nicht vorstellen“

„Ich selbst konnte es mir nicht vorstellen“, sagte Bürgermeister Bernhard Sontheim zum ausgewählten Containerstandort. Er dachte, dieser wäre zu klein für die Container. Untersuchungen des Landratsamts und einer Containerbaufirma hätten jedoch ergeben, dass dort 110 bis 120 Geflüchtete untergebracht werden können. Hinsichtlich der Lage sei das Grundstück „sehr geeignet“. Sontheim versicherte, dass sich der Helferkreis um die Geflüchteten kümmern werde, die „in gemischter Besetzung“, also Familien mit Kindern sowie alleinstehende junge Männer, dort beherbergt würden. Erst einmal für fünf Jahre sollen Container aufgestellt und entsprechende Pachtverträge zu den üblichen Konditionen mit 30 Cent pro Quadratmeter und Monat geschlossen werden, stets mit der Option auf eine Verlängerung um weitere fünf Jahre.



Derzeit befinden sich rund 4.400 geflüchtete Personen im Landkreis Starnberg

Dass das Thema „Flüchtlingsunterkünfte“ mit den Entscheidungen in den drei Gemeinden nun für längere Zeit vom Tisch ist und ausgeschlossen werden kann, dass weitere gebraucht werden, glaubt Landrat Frey nicht. Man wisse nicht, ob diese für ein paar Monate oder vielleicht sogar Jahre ausreichen. Nicht zuletzt durch das kürzliche Erdbeben in der Türkei und in Syrien kann er sich vorstellen, dass sich neue Flüchtlingsströme auf den Weg machen. Die Situation hänge von der Weichenstellung auf europäischer Ebene ab. „Die Kommunen müssen das Thema abarbeiten, der Bund macht es nicht.“ Beim Online-Treffen der Landräte und Oberbürgermeister mit Innenminister Joachim Herrmann am Mittwoch sei informiert geworden, dass beim Eintreffen neuer Geflüchteter zuerst die Gemeinden, die ihr Soll bei den Aufnahmequoten noch nicht erfüllt hätten, herangezogen werden. Im Landkreis Starnberg sind 2.467 Geflüchtete mit Aufenthaltsrecht untergebracht (Stand Oktober), zudem aktuell 1.910 Personen aus der Ukraine. Die meisten der rund 80 vorhandenen Unterkünfte sind in staatlicher Hand.

In Tutzing haben die Missions-Benediktinerinnen eine Klosterwiese für den Bau von Containeranlagen zur Unterbringung von Geflüchteten zugesagt. © Petra Straub