Plötzlich Pflegefall: Wie der Pflegestützpunkt in Starnberg hilft

Von: Petra Straub

Teilen

Wenn jemand aus der Familie plötzlich Pflege benötigt, ist der Pflegestützpunkt in Starnberg erste Anlaufstelle. (Symbolbild) © Mascha Brichta/dpa-tmn/Illustration

Starnberg - Seit Jahresanfang gibt es im Landkreis Starnberg Unterstützung, wenn es um Fragen rund um das Thema Pflege geht. Bald können sich Betroffene und deren Angehörige auch bei Sprechstunden vor Ort informieren.

Was tun, wenn der Partner plötzlich einen Schlaganfall erleidet und Pflege benötigt? Wenn ein Angehöriger im Pflegeheim untergebracht werden muss? Oder wenn die pflegende Person mit der Situation total überfordert ist? Erste Adresse ist in diesen und in vielen weiteren Fällen der zum Jahresbeginn eingerichtete Pflegestützpunkt in der Moosstraße in Starnberg. 425 Personen konnte dort bereits mit Rat und Tat geholfen werden. Dabei wissen Betroffene häufig nicht, welche Leistungen ihnen zustehen, sagen die Beratenden. Und so wird das Angebot bereits jetzt ständig ausgebaut, um den Bedürfnissen der Betroffenen aus dem Landkreis Starnberg gerecht zu werden.

Viele Bürgerinnen und Bürger wissen nicht, welche Leistungen ihnen zustehen

Landrat Stefan Frey, Marcus Effertz, der Leiter der Einrichtung und Mitarbeiterin Annette Schubert ziehen beim Pressegespräch im Landratsamt Bilanz. Die Anfragen aus der Bevölkerung kommen zu 83 Prozent aus dem Landkreis Starnberg und betreffen vor allem die Themen Pflegebedürftigkeit und Pflegegrade. Oft kommt der Pflegefall in der Familie für die Angehörigen wie aus heiterem Himmel, dann müsse herausgefunden werden, was der Klient oder die Klientin braucht, so Effertz. „Es ist erstaunlich, dass viele nicht wissen, welche Hilfsangebote es gibt und welche Mittel ihnen zustehen“, berichtet der Leiter der Einrichtung. Meist bestehe der Wunsch, die Angehörigen zuhause zu pflegen und sei unklar, wie die Situation mit Familie, Beruf und den zur Verfügung stehenden Räumlichkeiten und Mitteln bewerkstelligen werden kann.

Landrat Stefan Frey (v.l.), Annette Schubert und Marcus Effertz informieren im Landratsamt Starnberg über die Arbeit des zu Jahresbeginn eröffneten Pflegestützpunktes in Starnberg. © Petra Straub

Der erste Kontakt seitens der Klientinnen und Klienten wird meist übers Telefon (76 Prozent) aufgenommen, sagen die Fachkräfte. Wobei meist Angehörige (56 Prozent) die Initiative ergreifen. Oft sind die Pflegebedürftigen bereits in einer höheren Pflegestufe: Bei 43 Prozent der Hilfesuchenden war es bisher Pflegegrad 2 und bei 27 Prozent Pflegegrad 3. Und bei den meisten (41 Prozent) betraf dies Personen im Alter zwischen 80 und 89 Jahren und bei 63 Prozent Frauen. Doch auch wer noch ganz am Anfang steht und sich mit dem Thema Pflege bislang nicht befasst hat, bekommt beim Pflegestützpunkt in Starnberg eine umfassende Beratung. Neben der Pflegebedürftigkeit und den Pflegegraden geht es dabei häufig um den Entlastungsbetrag, eine Leistung für pflegende Angehörige, und die soziale Absicherung dieser Personen. Die Fragen betreffen die häusliche Pflege und finanzielle Unterstützung durch die sogenannte Verhinderungspflege, wenn der Pflegende einmal vertreten werden muss. Oder die Kurzzeitpflege in einer externen Einrichtung, etwa wenn Angehörige Erholung benötigen. Es geht um Zuzahlungen und Befreiungen von Medikamentengebühren, um Arbeitszeitreduktion, Rechte und Verjährungen. Viele rufen einfach an, weil sie sich ihren Kummer von der Seele reden möchten, sagt Annette Schubert. Auch für solche psychosozialen Entlastungsgespräche nimmt man sich Zeit. Und künftig soll das Angebot auch noch ausgebaut werden, verrät sie.

In Herrsching, Berg und Gauting soll es monatliche Sprechtage geben

Neben den bereits bewährten Videosprechstunden soll es dann etwa in Herrsching, Berg und Gauting monatliche Sprechtage geben, um älteren Ratsuchenden den Weg nach Starnberg zu ersparen. Mit einem Newsletter auf der Homepage könnte über verschiedene Themen informiert werden, so Annette Schuberts Idee. Momentan ist der Pflegestützpunkt mit einer Voll- und zwei Teilzeitkräften besetzt. „Doch die Nachfrage nimmt zu“, so Effertz. Durch die unterschiedlichen Ausbildungen und Berufspraxis bringen die drei Fachkräfte Erfahrung in vielen Bereichen mit. Zudem stehen dem Pflegestützpunkt, dessen Aufgaben seit 2008 im Sozialgesetzbuch geregelt sind, zahlreiche Partnerorganisationen im Landkreis hilfreich zur Seite, an die sie die Ratsuchenden im Falle verweisen können. Effertz sagt, dass in den vergangenen Jahren durch den Wegfall persönlicher Gespräche mit Gutachtern des Medizinischen Dienstes (MD) bei der Einstufung in Pflegegrade viele Fehler passiert sind. Er ist froh, dass die pandemische Lage nun wieder Hausbesuche zulässt und gibt Angehörigen gerne Tipps, damit sie beim Gespräch gut argumentieren und wichtige Informationen weitergeben können.

Im Landkreis Starnberg steht das Thema Pflege stark im Mittelpunkt

„Es gibt zunehmend mehr ältere Menschen im Landkreis“, deshalb steht das Thema Pflege stark im Mittelpunkt, sagt Landrat Frey. Bei der ambulanten wie bei der stationären Pflege sei der Landkreis mit entsprechenden Einrichtungen „gut aufgestellt“.

Kontaktaufnahme per Telefon, E-Mail und persönlich

Beim Pflegestützpunkt handelt es sich um eine Einrichtung des Landkreises Starnberg, der Pflege- und Krankenkassen und des Bezirks Oberbayern, die die Kosten für die kostenlose und neutrale Beratung gemeinsam tragen. Infos: E-Mail pflegestuetzpunkt@LRA-starnberg.de, Telefon 08151/148-77733, Moosstraße 18b, Starnberg, montags, dienstags, donnerstags, 7.30 bis 18 Uhr, mittwochs bis 14 Uhr und freitags bis 16 Uhr.