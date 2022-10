Pöcking-Possenhofen kommt gegen Schlusslicht Polling nicht über 2:2 hinaus

Josef Hartmanns Führungstreffer gegen Polling brachten die Pöcking-Possenhofener nicht ins Ziel. © Halmel

Pöcking-Possenhofen – Unentschieden helfen nicht wirklich weiter. Das zeigt sich beim SC Pöcking-Possenhofen, der nach dem Abstieg aus der Bezirksliga langsam aber sicher zum Remisspezialisten wird Beim Heimspiel gegen den SV Polling, der abgeschlagen den letzten Platz belegt, kam die Mannschaff von Trainer Simon Gebhardt zum dritten Mal in dieser Saison nicht über ein Unentschieden hinaus.

Beide Teams teilten sich mit einem 2:2 die Punkte. In der Tabelle der Kreisliga 2 hat der SCPP als Vierter jetzt zwei Punkte Rückstand auf den wichtigen dritten Platz.

Auf dem Pöckinger Kunstrasenplatz gingen die Gäste nach einem Standard in Führung. Sebastian Gößl (11.) traf nach einer Ecke. Der Ball traf dabei auch noch Leopold Anzill von den Hausherren, der beim 0:1 des SVP als Eigentorschütze geführt wurde. Die Antwort der Hausherren folgte jedoch auf dem Fuß. Ein Steckpass landete bei Mittelstürmer Clemens Link (22.), der alleine auf den Pollinger Keeper zulief und ihn zum 1:1 überwand. Die anschließende Verunsicherung bei den Gästen wussten die Pöckinger zu nutzen. Bei einem Freistoßflanke aus dem Halbfeld spekulierten der SVP auf Abseits. Der Schiedsrichter ließ aber weiterlaufen, so dass Josef Hartmann unbedrängt das 2:1 (35.) für die Pöckinger erzielen konnte. In der zweiten Hälfte versuchten die Hausherren ihre knappe Führung zu verwalten. Das gelang auch bis kurz vor Schluss. Max Hensel (87.) erzielte dann aber noch den Ausgleich zum letztlich leistungsgerechten 2:2 Endstand.

Am Sonntag (15 Uhr) gastiert Pöcking-Possenhofen beim SV Münsing. Um weiter im Kampf um den dritten Platz mitmischen zu können, ist ein Sieg beim Aufsteiger Pflicht.

Roland Halmel