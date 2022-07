Pöckinger Erstklässler überzeugt die Landesjury

Eva Sperling und Kerstin Hobratschk, Klassleitung der Klasse 1a der Grundschule Pöcking (v.l.), mit dem Preisträger des Malwettbewerbs der VR-Bank, Leopold Braun, und Sabine Haslbeck aus der VR Bank Starnberg-Herrsching-Landsberg. © VR Bank

Pöcking - Was ist schön? Dieser Frage gehen Erstklässler aus Pöcking beim Malwettbewerb „jugend creativ“ nach und überzeugen mit ihren Werken die Landkreisjury der VR Bank und sogar die bayerische Landesjury.

Dass Schönheit im Auge des Betrachters liegt sollen in Zeiten von Social Media, Filtern und Fotobearbeitung schon Kinder verstehen lernen. Und so stand der diesjährige „jungend creativ“-Malwettbewerb unter dem Motto „Was ist schön…?“. Jedes Jahr setzen rund 6.000 Schülerinnen und Schüler aus insgesamt 29 Schulen aus den Landkreisen Starnberg, Landsberg am Lech und Weilheim Schongau ihre Ideen künstlerisch zum Thema um.

Leopold Braun überzeugt die Landesjury

Für den Erstklässler Leopold Braun, der die Grundschule in Pöcking besucht, sind das auf jeden Fall bunte leuchtende Farben, wie auf seinem Bild „Katze“ deutlich zu sehen ist. Mit seinem fröhlichen Gemälde überzeugte der Siebenjährige nicht nur die Landkreisjury der VR Bank Starnberg-Herrsching-Landsberg eG, sondern auch die Landesjury von Bayern.

Der junge Künstler aus Pöcking darf das Kaltenberger Ritterturnier besuchen

Einen Preis gab es dafür natürlich auch – Sabine Haslbeck aus der VR Bank überreichte dem jungen Künstler zwei Karten für das Kaltenberger Ritterturnier. (kb)