Schwarz-Weißball ist am 14. Januar 2023

Prinzenpaare Victoria Curth und Deniz Türkmen und Iriyani Holzweißig Perez und Matteo Flath vorgestellt

Von: Alma Bucher

Ein Prost auf eine gelungene Faschingssaison (v.li.): Bürgermeister Rainer Schnitzler, das Prinzenpaar Victoria Curth und Deniz Türkmen, das Kinderprinzenpaar Iriyani Holzweißig Perez und Matteo Flath sowie Stephanie Lörke und Franziska Curth. © Andrea Jaksch

Possenhofen – Die Freude war greifbar: Nach zwei Jahren Corona bedingter Zwangspause konnte der Pöckinger Faschingsverein PFC erstmals wieder ganz standesgemäß seine Prinzenpaare für die kommende Faschingssaison vorstellen. Wie vor der Pandemie landeten die „Regenten“ pünktlich um 14.14 Uhr am Dampfersteg in Possenhofen. Dort wurden sie schon gespannt von den vielen Besuchern erwartet, die sich auf dem Hof der Fischerei Gebhardt versammelt hatten, um endlich wieder einen „richtigen“ Fasching feiern zu können.

In den vergangenen zwei Jahren war nichts normal. Trotzdem hatte der PFC sich nicht unter kriegen lassen. Wie Bürgermeister Rainer Schnitzler lobte, habe der PFC durch kreative Ideen wie den Online-Fasching die schwierige Zeit gut überstanden.

Die Eltern waren bereits Prinzenpaare

In der diesjährigen Faschingssaison werden Faschingsprinz Denis (Türkmen)I. „der suchende Prinz“ und seine Prinzessin „Victoria (Curth) I. „die verzauberte Prinzessin“ den PFC anführen. Die 19-jährige aus München kommt wie ihr Prinz aus einer PFC-Faschingsfamilie. Ihre Eltern waren bereits Prinzenpaar im Verein, ihr Vater Horst jahrelang Vereinsvorstand. Ihre Schwester Franziska ist PFC-Vizepräsidentin - ihre Cousine Steffi erste PFC-Präsidentin. Auch sie selbst hat eine Vergangenheit im Pöckinger Faschingsverein. Mit süßen drei Jahren startete sie in der Kindergarde - 2013 wurde sie Kinderprinzessin. Nach der Jugendgarde tanzt sie nun seit vergangenem Jahr in der Showtanzgruppe des PFC, der „Dancing Mania“ mit. Wenn sie nicht gerade das Tanzbein schwingt, geht sie gerne feiern und auf Konzerte oder trifft sich mit Freunden. Ihr Faschingsprinz Deniz ist ebenfalls schon lange im PFC aktiv. Auch dem 20-jährigen aus Pöcking wurde das Faschingsgen quasi von seiner Mutter - einer ehemaligen PFC-Prinzessin - in die Wiege gelegt. Angefangen bei der Kindergarde war Deniz Türkmen mit seiner jetzigen Prinzessin Victoria bereits Kinderprinz. Nach Jugendgarde tanzt er nun in seiner 3. Saison in der „Dancing Mania“. Zudem unterstützt er die Vorstandschaft als Mitglied im Elferrat. Wenn er nicht gerade auf der Bühne steht, reist er gerne oder geht mit Freunden feiern.

La Bailarina latina und Matteo I. - der schnelle Checker tanzen heuer

Kinderprinz „Matteo I. (Flath) - der schnelle Checker“ ist zehn Jahre alt und kommt aus Pöcking. Wie seine Prinzessin hat er spanische Wurzeln. Er besucht das Gymnasium in Starnberg und ist in seinem ersten Jahr in der Kindergarde. Seine Hobbys sind Schach und Lesen. Irianyi I. (Holzweißig Perez) ist ebenfalls zehn Jahre alt. Sie ist der Dominikanischen Republik geboren und lebt seit ihrem zweiten Lebensjahr in Pöcking. „La Bailarina latina“ wie sie sich in Anlehnung an ihre spanisch sprachigen Wurzeln nennt, besucht das Gymnasium in Tutzing und tanzt seit zwei Jahren in der Kindergarde mit. Außerhalb des PFC spielt sie gerne Fußball und reitet.



Schwarz-Weißball ist am 14. Januar 2023

In der Faschingssaison 2022/23 tanzen knapp 30 Aktive bei den verschiedenen Garden des PFC. Der Krönungsball der Prinzenpaare findet am Samstag, 7. Januar 2023 statt - der Schwarz-Weißball eine Woche später am 14. Januar 2023. Trainiert wird die Kindergarde und das Kinderprinzenpaar von Sabine Türkmen - für die vier Tänzerinnen und einem Tänzer der „Mini Mania“ ist Franziska Schwarz verantwortlich. Die Showtanzgruppe „Dancing Mania“ mit ihren elf Aktiven wird erneut von der selbst mittanzenden PFC-Vizepräsidentin Franziska Curth trainiert gemeinsam mit Sabine Türkmen. Andrea Jaksch